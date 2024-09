São Paulo pode registrar “chuva preta” neste final de semana; entenda

A presença de fumaça das queimadas somada a chegada de uma frente fria pode fazer com que o fenômeno da “chuva preta” atinja São Paulo e outros cinco estados brasileiros a partir deste sábado. Conforme reportagem do O Globo, pontos de “chuva preta” já foram registrados nesta quinta-feira na Zona Oeste da cidade.

ANÚNCIO

A chuva preta é um fenômeno formado pela combustão incompleta de materiais orgânicos e tem sua origem a partir da fuligem das queimadas que estão ocorrendo na Amazônia, no Cerrado e em diversos pontos de mata. As partículas de fumaça e fuligem se acumulam na atmosfera e causam a mudança da cor da água das chuvas quando as gotas se misturam com as partículas.

Em outros estados brasileiros, o fenômeno vem sendo registrado desde a última quinta-feira. Na internet, diversas pessoas publicaram vídeos e imagens mostrando a cor da água captada nas últimas chuvas e afirmaram estarem espantados com a coloração da água.

Cidades do Rio Grande do Sul têm registrado “chuva preta” nesta semana, em decorrência das queimadas da Amazônia e da Região Centro-Oeste do Brasil. O fenômeno ocorre quando a chuva normal passa por uma atmosfera com muitas partículas de fumaça e fuligem!



[image or embed] — Rodrigo Arruda (@sejadeesquerda.bsky.social) September 12, 2024 at 11:56 AM

No Rio Grande do Sul, cidades como Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Pelotas e São José do Norte já registraram o fenômeno, a previsão é que a Região Metropolitana de Porto Alegre também seja atingida. Cidades de Santa Catarina também registraram pontos de “chuva preta”.

Em São Paulo, o fenômeno pode acontecer nos próximos dias. A previsão é de que a frente fria que chega neste final de semana provoque chuvas, ajude a dispersar a fumaça e reduzir os focos de incêndio. A expectativa é de que a qualidade do ar também melhore.

Cuidados com a “chuva preta”

Apesar de não oferecer riscos além de sujar o corpo ao entrar em contato com a pele, a água proveniente da “chuva preta” é imprópria para consumo de pessoas e animais devido à presença de “contaminantes ainda desconhecidos por especialistas”. É possível de que superfícies atingidas pela água proveniente da chuva apresentem uma camada de sujeira que pode causar danos aos materiais.

Devido a elevada concentração de poluentes, é recomendado que atividades físicas ao ar livre ou sob a chuva sejam evitadas.