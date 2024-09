Em alerta máximo, estado de São Paulo tem ao menos 16 focos de incêndio neste sábado

Nas primeiras horas deste sábado, dia 14 de fevereiro, ao menos 16 focos ativos de incêndio foram reportados em todo o estado de São Paulo. De acordo com o portal Metrópoles, os incêndios foram registrados nas regiões de Amparo, Bananal, Brotas, Caconde, Campinhas/Morungaba, Campo Limpo Paulista, Castilho, Cristais Paulista, Cruzeiro, Franco da Rocha, Itirapuã, Lindóia, Mairiporã, Mococa, Paulicéia e Perus. A confirmação foi feita pela Defesa Civil do Estado de São Paulo no início da tarde.

Além dos focos de incêndio ativos, ao menos 48 municípios seguem em alerta máximo para queimadas, sendo que o alerta de risco elevado de incêndios foi emitido pela Defesa Civil, por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), para todo o estado. O alerta é válido até o final de hoje (14).

Para além do risco de incêndios, também foram emitidos alertas para risco de ventos fortes em todo estado de São Paulo durante este final de semana. Segundo a Defesa Civil, existem condições para rajadas de vento de até 55km/h no interior do estado, podendo alcançar 65km/h na faixa leste.

Operação de combate ao fogo é intensificada

Diante da situação, o gabinete de crise do governo de São Paulo, que atua no combate aos incêndios florestais e queimadas, mobilizou oito aviões e 11 helicópteros para atuar no combate aos focos de incêndio, registrando a maior operação aérea da história do estado. Conforme informações da Polícia Militar, ao menos 14 helicópteros Águia foram direcionados para ações de combate ao fogo em 56 cidades, utilizando mais de 760 mil litros de água.

Imagens divulgadas pelo Governo mostram a reunião dos integrantes do gabinete de crise que atuam diretamente no combate às chamas.