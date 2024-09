Banco Central revela valor milionário “esquecido” por uma única pessoa

Valores esquecidos passam da casa do milhão.

O Banco Central do Brasil se pronunciou sobre os “valores esquecidos” no Sistema de Valores a Receber (SVR), que registra valores deixados para trás por clientes em instituições financeiras. Conforme publicado pelo G1, em uma nova publicação o Banco Central revelou que uma única pessoa “esqueceu” a quantia de R$11,2 milhões. De acordo com a reportagem, o valor é ainda mais alto entre pessoas jurídicas, chegando a alcançar R$30,04 milhões em um único nome.

Apesar de chamar atenção pela quantia, o Banco Central também revelou que, até o momento, o maior saque de “dinheiro esquecido” por uma mesma pessoa foi em um total de R$2,8 milhões, “encontrado” em julho de 2023 depois que o dono do valor consultou o SVR para verificar valores “esquecidos”. Antes disso, outra quantia milionária também foi resgatada, essa datada de 2022 e com valor de R$1,6 milhão.

No que diz respeito aos valores de pessoas jurídicas, no ano de 2023 foram resgatados os dois maiores valores “encontrados”, sendo R$3,3 milhões em março de 2023 e R$1,9 milhão em junho do mesmo ano.

Mais de R$8 bilhões esquecidos

Os dados recentemente divulgados pelo Banco Central revelaram que atualmente R$8,56 bilhões estão “esquecidos” e disponíveis para resgate por meio do SVR. Além de consultar os saldos referentes a pessoas físicas e jurídicas, também é possível consultar os saldos de pessoas falecidas. Os valores são referentes a quantias esquecidas em bancos, consórcios e outras instituições financeiras.

Recentemente, um projeto de lei aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados prevê que titulares de “dinheiro esquecido” deverão sacar os valores em até 30 dias. Entre os esquecidos, 931.874 pessoas têm mais de R$1.000,01 para sacar, enquanto 5,1 milhões de pessoas têm valores entre R$100 e R$1.000. Por fim, 32,9 milhões de pessoas possuem quantias de até R$10 para retirar.

Os números em questão são referentes ao mês de julho e foram atualizados pelo Banco Central na sexta-feira, dia 6 de setembro.