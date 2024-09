Kamala Harris está disposta a dar mais entrevistas para os meios de comunicação

A candidata presidencial democrata e vice-presidente, Kamala Harris, a bordo do Air Force Two no aeroporto de LaGuardia de East Elmhurst, Nova York, em 11 de setembro de 2024 (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Ao contrário de Donald Trump, Kamala Harris teve muito poucas atividades relacionadas a entrevistas, exceto a única que concedeu à CNN ao lado de Tim Walz, governador de Minnesota desde 2019 e atual candidato à vice-presidência democrata.

Este é um dos aspectos pelos quais Harris tem sido criticada, já que tem conduzido sua candidatura de forma silenciosa e com incógnitas.

Kamala Harris teve um bom debate contra Trump

Muitos acreditam que Harris se saiu muito bem no debate, por isso seus assessores de campanha estão gradualmente ampliando os contatos com a mídia. Isso ocorre porque seus aliados estão pedindo que ela seja mais "acessível", mas sem "alterar" suas estratégias de campanha.

A campanha disse que Harris planeja fazer mais entrevistas com a imprensa local nos estados disputados e falar mais com seu corpo de imprensa itinerante nos próximos dias. Também responderá perguntas dos membros da Associação Nacional de Jornalistas Negros, com quem o ex-presidente Donald Trump se sentou para uma polêmica entrevista neste verão, informa a NBC News em seu site.

Aparições de Harris em sua campanha para a presidência

Desde que o Partido Democrata a apoiou, Kamala Harris deu apenas uma entrevista nacional na televisão para a CNN, e foi junto com Walz, o que gerou muitas críticas.

Recentemente, mais duas pessoas se juntaram a ele. Ele conversou no rádio com a Univisión e com o apresentador do programa matutino Rickey Smiley.

Donald Trump e Kamala Harris

Trump fez pelo menos 18 aparições na mídia desde que Biden se retirou e nem todas foram com meios conservadores. Além disso, realizou seis conferências de imprensa.

Enquanto J.D. Vance, companheiro de chapa e senador republicano de Ohio, concedeu cerca de 44 entrevistas para meios de comunicação televisivos ou impressos, aproximadamente 12 sessões formais de perguntas e respostas ou conferências de imprensa e 13 encontros com a imprensa, de acordo com dados da NBC News.