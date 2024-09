Criminosos usam IA para recriar a voz do governador Tarcísio de Freitas e aplicar golpes

Uma publicação realizada pela Agência SP revelou que criminosos utilizaram tecnologias de inteligência artificial para recriar a voz do governador Tarcísio de Freitas com a intenção de aplicar uma série de golpes na população.

De acordo com a publicação, o golpe consiste em uma declaração falsa na qual a voz do governador afirma que o Procon de São Paulo determinou uma multa a todas as bandeiras de cartões de crédito, obrigando-as a devolver um valor em dinheiro aos consumidores que fizeram compras com seus cartões.

Na sequência da mensagem, o alvo é induzido a clicar em um link que simula o site do Procon-SP, como forma de dar “veracidade” à declaração. No site em questão, a vítima é levada a fornecer suas informações pessoais e dados bancários para receber o reembolso, ou cashback.

O que diz o governo?

Conforme dados contidos na publicação realizada pelo Governo de SP, o Procon-SP e outros órgãos governamentais não promovem campanhas de cashback ou reembolso nas compras de cartão de crédito. A recomendação é para que qualquer mensagem recebida com conteúdo deste tipo seja denunciada imediatamente à polícia para apuração.

A publicação ainda reforça o pedido para que a população busque verificar a autenticidade da mensagem e das informações recebidas antes de fornecer dados pessoais e sensíveis.

Os próximos passos estão sendo tomados junto à Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública, que buscam realizar uma investigação detalhada a respeito do golpe em questão, apurando o uso indevido da voz do governador por meio de inteligência artificial. A intenção é identificar e responsabilizar os responsáveis pelo crime cibernético.