Caso Maidê Mahl: ferimentos no rosto e pernas leva polícia de SP a abrir inquérito

Um inquérito para investigação do crime de lesão corporal foi aberto pela Polícia Civil de São Paulo no caso Maidê Mahl. A atriz, que desapareceu no dia 2 de setembro e foi encontrada dias depois em um quarto de hotel, apresentava ferimentos nas pernas e no rosto que chamaram atenção dos policiais.

Conforme reportagem do G1, apesar de inicialmente descartar a participação de outra pessoa no caso a Polícia Civil de SP busca esclarecer como a atriz se machucou visto que apresentava ferimentos no rosto e pernas. Ela foi encontrada após três dias de seu desaparecimento e desde então segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas.

Na semana do dia 2 de setembro foi registrado um boletim de ocorrência informando sobre o desaparecimento da atriz, vista pela última vez caminhando sozinha em Moema, na zona sul de São Paulo. A testemunha, que foi responsável pela denúncia, afirmou que a atriz “tem problemas psiquiátricos e estava em surto” quando vista pela última vez.

Ela foi encontrada no dia 5 de setembro em um quarto de hotel e levada de ambulância para o hospital onde permanece desde então. Conforme o último boletim médico, ela segue em estado grave e não apresentou alterações em seu quadro clínico.

Novos esclarecimentos

De acordo com a reportagem, a delegacia que acompanha o caso busca esclarecer o que ocorreu com a atriz, que não pode ser ouvida dada a gravidade de seu estado de saúde. Desta forma, está sendo realizada uma investigação para entender se ela desapareceu por conta própria ou se alguém a ajudou. No momento, não existem indícios da participação de outras pessoas.

O DHPP também busca confirmar se ela estaria em surto psicótico no momento de seu desaparecimento, conforme declaração da testemunha que abriu o boletim de ocorrência do desaparecimento.

Agora, os investigadores tentam entender a origem dos ferimentos de Maidê, que estava sozinha no quarto e não foi vista com outra pessoa nas dependências do hotel. A principal hipótese é de que ela tenha ingerido alguma substância que a deixou mal.