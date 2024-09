Trump advertiu Taylor Swift que ela pagará um preço no mercado por apoiar Kamala Harris

Republican presidential nominee former President Donald Trump speaks during a presidential debate with Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris at the National Constitution Center, Tuesday, Sept.10, 2024, in Philadelphia. (AP Photo/Alex Brandon)

Donald Trump afirmou que não está preocupado com o apoio de Taylor Swift a Kamala Harris como candidata à presidência nos Estados Unidos. Ele expressou que era apenas uma questão de tempo antes que a artista apoiasse o democrata, então não ficou surpreso quando ela fez o anúncio a favor dela.

A cantora de 'Lover' anunciou seu apoio a Harris logo após o debate eleitoral que a democrata teve com Trump. "Votarei em Kamala Harris e Tim Walz nas eleições presidenciais de 2024. Votarei em @kamalaharris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisam de uma guerreira para defendê-los. Acredito que ela é uma líder talentosa com mão firme e acredito que podemos alcançar muito mais neste país se formos guiados pela calma e não pelo caos," foram as palavras de Taylor Swift em um post no Instagram junto com uma foto dela com um gato e assinando com seu nome, seguido pela frase "uma mulher com um gato e sem filhos," dita ironicamente em referência a como Trump recentemente se referiu a Kamala Harris por não ter filhos.

Em uma entrevista com o Fox & Friends, Donald Trump expressou na quarta-feira que “Eu não sou fã de Taylor Swift... Ela é muito liberal. Parece que sempre apoia os democratas e provavelmente pagará um preço por isso em suas vendas no mercado,”, ele afirmou.

Trump aproveitou a oportunidade para fazer piadas sobre Brittany Mahomes, esposa do quarterback Patrick Mahomes, a quem ele disse que prefere mais do que Swift, "muito melhor", porque Brittany expressou seu apoio a ele.

Donald Trump e seu debate com Kamala Harris

Os democratas se sentiram vitoriosos após o debate de Kamala Harris com Donald Trump. O candidato republicano afirmou que, em sua opinião, houve um bom debate, no entanto, em uma entrevista à Fox News, ele culpou a ABC News por armar "uma emboscada" com Harris neste confronto.

Após o debate, muitas vozes de jornalistas e comentaristas se levantaram em rejeição à posição dos apresentadores David Muir e Linsey Davis, que rotularam como tendenciosa por conduzirem o momento a favor de Harris.

“Armando uma emboscada, como eu imaginava que aconteceria. É evidente no fato de que estavam corrigindo tudo, mas não a corrigindo”, disse Trump à Fox News.