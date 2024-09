Quina sorteia R$ 5,5 milhões nesta quinta-feira; confira os números

O concurso 6531 da Quina pode pagar nesta quinta-feira (12) ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 5,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira:

18, 38, 55, 56, 66

SORTEIO DE ONTEM

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas da Quina no sorteio desta quarta-feira e o prêmio acumulou. Na faixa da quadra foram 51 apostas que foram premiadas com R$ 8.436,82. No terno, 4.544 apostas levaram para casa, cada uma, R$ 90,18.