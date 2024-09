Morre aos 86 anos o ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori

“Após uma longa batalha contra o câncer, nosso pai, Alberto Fujimori acabou de partir para encontrar o Senhor ”, com estas palavras de Keiko Fujimori foi anunciado ao mundo o falecimento de seu pai e ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori.

ANÚNCIO

O ex-presidente do Peru, que governou de 1990 a 2000, tinha 86 anos. Apesar das esperanças de seus familiares e amigos de uma possível recuperação do tumor maligno que o afetava, o político opositor da esquerda revolucionária não conseguiu vencer a batalha contra sua saúde.

Diante disso, o médico de família, Alejandro Aguinaga, afirmou que "em nome da família, queremos agradecer todas as demonstrações de preocupação. O ex-presidente está lutando pela vida".

E durante esta quarta-feira, 11 de setembro, após os meios de comunicação locais alertarem sobre o delicado estado de saúde de Fujimori, o ex-presidente recebeu a visita de amigos e familiares na residência onde estava hospedado.

Por sua vez, a filha do político - Keiko Fujimori - informou e lamentou através de sua conta no X (exTwitter) o falecimento de seu pai: “Pedimos a quem o apreciou que nos acompanhe com uma oração pelo eterno descanso de sua alma. Obrigado por tudo, papai! Keiko, Hiro, Sachie e Kenji Fujimori (sic)”.

Depois de uma longa batalha contra o câncer, nosso pai, Alberto Fujimori acabou de partir ao encontro do Senhor. Pedimos a quem o apreciou que nos acompanhe com uma oração pelo eterno descanso de sua alma.

Obrigado por tudo papai!

Keiko, Hiro, Sachie e Kenji Fujimori. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 11 de setembro de 2024

É importante lembrar que o ex-presidente peruano foi libertado em dezembro de 2023, após ser condenado a 25 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, lesões graves e sequestro agravado por tratamento cruel.