Mãe busca por informações sobre piloto desaparecido ao fazer voo entre Brasil e Venezuela

A mãe do piloto Pedro Buta, desaparecido desde 1º de setembro, entrou em contato com a Polícia Civil do Acre para tentar descobrir informações sobre o paradeiro do filho. Conforme reportagem do G1, a mulher utilizou um contato disponibilizado anteriormente pelo filho para tentar obter novas pistas sobre o paradeiro do piloto.

Magia Eugênia Ferreira Buta teria entrado em contato com o delegado Ronério Silva, de Tarauacá, na última sexta-feira, dia 6 de setembro. O contato do delegado foi entregue a ela por Pedro que, em maio deste ano, sofreu um acidente aéreo na região de Tarauacá, no Acre.

De acordo com o G1, durante a conversa a mãe perguntou ao delegado se ele possuía alguma notícia ou informação de Pedro. Em resposta, ele a orientou a registrar um boletim de ocorrência e buscar apoio da polícia local, sendo informado de que em seu último contato o piloto estava em Roraima.

O acidente registrado em maio deste ano segue envolto em mistérios, assim como o atual desaparecimento do homem, que sumiu junto com o avião que pilotava em direção a Venezuela, onde deveria realizar um trabalho de táxi aéreo.

Mãe vai à Roraima na busca por notícias

Preocupada com a falta de notícias sobre o paradeiro do filho, Maria Eugênia decidiu ir à Roraima para buscar por informações sobre Pedro. Em declaração ela afirmou estar revoltada com a atitude do empresário que o contratou.

“O senhor Daniel Seabra afirma que passou o domingo em Caicara com o Pedro. E ele fala calmamente. Aí, na segunda-feira, o Pedro pegou o avião e sumiu. Alguém viu o Pedro pegar o avião? Como que uma pessoa pega um avião e ninguém vê, numa fazenda, que ele está decolando? Eu preciso, eu preciso encontrar meu filho”.

O caso do desaparecimento do piloto e da aeronave está sendo investigado pela Polícia Federal e pela Força Aérea Brasileira, que até o momento não divulgaram novas informações sobre o andamento das buscas ou sobre possíveis desdobramentos do caso.

Segundo a FAB, o último plano de voo registrado pela aeronave foi no dia 17 de agosto, partido de Boa Vista, em Roraima, às 8h17, com destino a uma fazenda localizada em Amajari, nas proximidades da fronteira com a Venezuela. O sinal do avião foi perdido ao entrar em espaço aéreo sem cobertura de radar, não sendo registrada uma nova decolagem da aeronave.