Governo peruano decreta três dias de luto por Alberto Fujimori: o que implicam as honras fúnebres?

O governo peruano declarou luto nacional de três dias após a morte do ex-presidente Alberto Fujimori, que faleceu aos 86 anos. Essa medida, que entrou em vigor nesta quinta-feira, busca homenagear um líder que marcou a política peruana nas últimas décadas.

Em que consiste o luto nacional

O decreto supremo foi publicado no jornal oficial El Peruano pouco depois da meia-noite, e estabelece que durante este período serão realizadas homenagens fúnebres correspondentes a um presidente em exercício. Isso inclui hastear a bandeira nacional a meio mastro em todos os prédios públicos, instalações militares, bases, navios, delegacias policiais e delegações diplomáticas. Esta medida foi endossada pela presidente Dina Boluarte, pelo presidente do Conselho de Ministros, Gustavo Adrianzén; pelo chanceler, Elmer Schialer; e pelo ministro da Justiça e Direitos Humanos, Eduardo Arana, segundo divulgado pelo El Comercio.

Além disso, o Governo coordenará com a família de Fujimori os detalhes do funeral, seguindo um protocolo oficial. "Queremos expressar nossas condolências aos familiares, amigos e apoiadores do ex-presidente Alberto Fujimori", declarou o primeiro-ministro, Gustavo Adrianzén, em uma coletiva de imprensa após o anúncio.

O cerimonial estabelece que no dia do sepultamento dos restos de Fujimori serão realizadas exéquias oficiais, com a presença do governo. O cortejo fúnebre será liderado pela presidente ou seu representante, que prestará as mesmas homenagens que correspondem a um presidente em exercício.

Alberto Fujimori AP (Martin Mejia/AP)

Reações à morte de Fujimori

A notícia do falecimento de Fujimori gerou diversas reações no país. Enquanto alguns lamentam sua morte e lembram suas contribuições na luta contra o terrorismo e o crescimento econômico, outros criticam seu legado, marcado por violações aos direitos humanos e corrupção. Este fato reavivou o debate sobre sua figura, que continua sendo polarizadora na política peruana.

Fujimori, presidente do país entre 1990 e 2000, foi um líder controverso que deixou uma marca profunda na história do Peru. Seu estilo autoritário e as decisões tomadas durante seu mandato têm sido objeto de múltiplas análises e críticas. Apesar disso, sua morte comoveu muitos que o consideram um ícone de sua época.