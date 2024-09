Preso suspeito de roubar celular de Sula Miranda em SP; polícia apura se ele integra gangue que age no Centro

A Polícia Civil prendeu um rapaz, de 19 anos, que é suspeito de roubar o celular da cantora Sula Miranda, na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. A artista fazia uma gravação na frente de uma emissora, quando o assaltante passou em uma bicicleta e levou o aparelho. A ação foi gravada por câmeras de segurança, que ajudaram na identificação. A investigação apura se ele integra uma quadrilha especializada em roubo e furto que age no Centro da Capital.

O rapaz passou a ser monitorado após o roubo e acabou detido em uma pensão, na terça-feira (10). No local, os policiais encontraram as roupas que ele usava na ocasião do crime, sendo que a bicicleta foi trocada para evitar suspeitas. Ao ser questionado sobre o celular da cantora, o jovem disse que ele foi vendido.

Ainda segundo a polícia, o rapaz preso é suspeito de integrar uma organização desde 2022. Em maio do ano passado, ele chegou a ser autuado por furto qualificado, mas foi solto e devia seguir medidas cautelares. Porém, continuava cometendo novos crimes.

O nome do suspeito não foi divulgado, assim, não foi possível localizar sua defesa até a publicação desta reportagem.

Crime contra Sula Miranda

Um vídeo gravado por câmeras de segurança flagraram o roubo contra Sula Miranda, ocorrido na tarde do último dia 2 de setembro. A cantora mexia no telefone enquanto fazia uma gravação em frente a uma emissora, quando o homem de blusa preta e bicicleta surgiu e pegou o celular de Sula (assista abaixo).

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia Eletrônica e depois encaminhada ao 23º Distrito Policial (Perdizes), responsável pela área dos fatos.

No dia seguinte ao crime, Sula Miranda falou com o programa “Encontro”, da TV Globo, quando disse que não ficou ferida na ação, mas enfrentava uma série de transtornos por ter ficado sem o aparelho. “Naquele celular tinha minha vida”, disse ela, lembrando que perdeu contatos, além de fotos e vídeos salvos no telefone.

“Eu não sou a única, eu não sou a primeira, infelizmente, e a gente tem que conviver com isso, né? Sem segurança nenhuma na cidade. É um incômodo muito grande porque a gente trabalha com o celular”, lamentou a cantora.