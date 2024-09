Melania Trump reapareceu falando sobre o ataque ao marido: “Há algo mais nessa história”

Apenas algumas horas antes do debate eleitoral entre os candidatos à presidência Donald Trump e Kamala Harris, nesta terça-feira, Melania Trump, esposa do ex-presidente, compartilhou um vídeo em suas redes sociais onde falou sobre o ataque contra o Republicano, afirmando que há “algo mais” sobre esse incidente.

ANÚNCIO

"Não consigo deixar de me perguntar por que as autoridades não pararam o atirador antes do discurso. Com certeza há algo mais nessa história e precisamos descobrir a verdade", disse Melania em um vídeo curto de 34 segundos.

Ele afirmou que "o silêncio que o rodeia pesa muito" e que foi uma experiência "angustiante".

O vídeo de Melania Trump faz parte da promoção de suas memórias, publicadas nesta terça-feira, quando o debate entre Donald Trump e Kamala Harris está agendado.

É a primeira vez que a esposa de Donald Trump é vista após o julgamento no qual ele foi acusado de 34 crimes de falsificação de registros comerciais para ocultar o pagamento que fez à atriz pornô Stormy Daniels para que ela permanecesse em silêncio sobre seus relacionamentos íntimos.

Melania tinha permanecido em silêncio todo esse tempo, tanto que chegou a ser dito que ela estava separada de Trump devido ao escândalo sexual. No entanto, os rumores de uma separação foram acalmados um dia após o ataque a ele, quando ela publicou uma carta apoiando-o.

Melania Trump e seu apoio a Donald Trump após o ataque

Melania e Donald Trump

Como você deve se lembrar, o agressor de Donald Trump, identificado como Thomas Crooks, foi detido pela polícia logo após a tentativa de assassinato, que ocorreu em 13 de julho. O candidato presidencial sofreu um tiro na orelha; um leve movimento da cabeça salvou-o de um tiro na cabeça.

ANÚNCIO

Até agora, é desconhecido quais foram os motivos pelos quais Crooks atirou no candidato presidencial.

Um dia após o ataque, Melania Trump publicou uma carta expressando que "quando vi aquela bala violenta atingir meu marido, Donald, percebi que minha vida e a de Barron estavam à beira da devastação. Agradeço aos corajosos agentes do Serviço Secreto e às autoridades policiais que arriscaram suas próprias vidas para proteger meu marido."

Ela descreveu o atirador como “um monstro que reconheceu meu marido como uma máquina política desumana” e destacou sobre seu marido “sua risada, inteligência, amor pela música e inspiração”, também como alguém “generoso e afetuoso”.