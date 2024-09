Estados Unidos podem cancelar vistos de pessoas ligadas ao governo de Nicolás Maduro

Após as controversas eleições presidenciais na Venezuela, onde Nicolás Maduro se proclamou vencedor sem apresentar provas claras de sua vitória, o governo dos Estados Unidos está considerando impor sanções mais severas contra aqueles relacionados ao seu regime. Uma das medidas que está ganhando força é o cancelamento de vistos para funcionários venezuelanos que residem no exterior, como resposta à falta de transparência no processo eleitoral.

Vários altos funcionários dos Estados Unidos, que preferiram manter sua identidade no anonimato, revelaram ao portal Politico que existe um consenso sobre a necessidade de tomar ações mais duras contra o círculo de Maduro. Entre as pessoas que poderiam ser afetadas estão membros do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) e altos comandantes das forças de segurança e inteligência venezuelanas. Para esses funcionários, as sanções seriam uma forma de responsabilizá-los por seu apoio ao regime e sua participação nas violações dos direitos humanos.

Francisco Palmieri, chefe da missão do Escritório Externo dos Estados Unidos para a Venezuela, confirmou em uma entrevista para o Efecto Cocuyo que serão utilizados todos os recursos disponíveis para sancionar aqueles que violam as leis internacionais. Palmieri foi claro ao apontar que as violações dos direitos humanos não ficarão impunes e que os Estados Unidos tomarão medidas concretas para sancionar os responsáveis. Essa postura reflete o compromisso do governo dos Estados Unidos de continuar aumentando a pressão sobre o regime de Maduro.

Por sua vez, John Kirby, porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, reiterou a rejeição do governo dos Estados Unidos às recentes ações de Maduro, incluindo a ordem de prisão de Edmundo González, um opositor acusado de incitar à violência. Kirby apontou que esse tipo de medidas são tentativas desesperadas de Maduro de manter o controle, ignorando a vontade do povo venezuelano, que nas eleições de 28 de julho, segundo diversos relatos, apoiou majoritariamente González.

Este endurecimento das sanções, que poderia incluir a retirada de vistos daqueles associados ao governo da Venezuela, faz parte de uma estratégia mais ampla para enfraquecer o regime de Maduro. A comunidade internacional está acompanhando de perto esses desenvolvimentos, enquanto os EUA preparam novas medidas para isolar ainda mais o governo venezuelano e punir os funcionários responsáveis pela crise política e humanitária no país.