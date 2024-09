Eleições nos EUA: Trump acusou imigrantes de comer animais de estimação em Ohio durante debate e foi desmentido ao vivo pela ABC

Donald Trump durante o debate presidencial com Kamala Harris, na terça-feira, 10 de setembro, transmitido pela ABC e realizado em Filadélfia

Donald Trump teve vários momentos durante o debate com Kamala Harris na noite de terça-feira em que elevou o tom e parecia irritado e desconfortável. Em um deles, recorreu a rumores falsos de que imigrantes haitianos em Ohio estão sequestrando e comendo animais de estimação, repetindo a retórica de seus comícios de campanha.

Apesar de não haver evidências do que ele diz e de ter sido desmentido pelas autoridades, o candidato do Partido Republicano afirmou que, na cidade de Springfield, no estado de Ohio, os imigrantes estavam assumindo o controle da cidade.

Quais foram as acusações falsas feitas por Donald Trump?

"Estão comendo os cachorros. Estão comendo os gatos. Estão comendo os animais de estimação das pessoas que vivem lá", disse Donald Trump aumentando o tom de voz.

Harris chamou Trump de “extremo” e riu após seu comentário. Os moderadores do debate apontaram que as autoridades locais disseram que as afirmações não são verdadeiras.

Nesse momento, o respeitado apresentador da ABC News, David Muir, disse a Trump que suas afirmações não eram verdadeiras e que haviam sido desmentidas pelas autoridades da cidade.

De onde vem o rumor que Trump afirmou ser verdadeiro?

Os comentários de Trump refletiram as afirmações feitas por sua campanha, incluindo seu companheiro de chapa, o senador de Ohio J.D. Vance, e outros republicanos.

As declarações chamaram a atenção esta semana quando Vance postou nas redes sociais que seu escritório tem "recebido muitas consultas" sobre migrantes haitianos roubando animais de estimação. Vance admitiu na terça-feira que era possível que "todos esses rumores acabem sendo falsos".

As autoridades disseram que não houve relatos credíveis ou detalhados sobre as alegações, mesmo quando Trump e seus aliados os usam para amplificar estereótipos racistas sobre imigrantes negros.

Em 6 de setembro, surgiu uma postagem no X que compartilhava o que parecia ser uma captura de tela de uma postagem em redes sociais supostamente de Springfield. A postagem retuitada falava sobre a “amiga da filha de um vizinho” que havia visto um gato pendurado em uma árvore para ser desmembrado e comido, afirmando sem provas que os haitianos viviam na casa.

Na segunda-feira, Vance publicou na rede social X que "os relatórios agora mostram que as pessoas tiveram seus animais de estimação sequestrados e comidos por pessoas que não deveriam estar neste país. Onde está nosso czar da fronteira?", disse.