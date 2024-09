Dieta de 16.500 calorias e 7 refeições por dia: como era a rotina de Bodybuilder morto aos 36 anos

A imprensa de Belarus confirmou a morte de Illia “Golem” Yefimchyk, fisiculturista de 36 anos que ficou conhecido por sua rotina intensa de treinos e preparações. Conforme publicado pelo G1, a notícia da morte foi confirmada pela esposa do atleta, Anna.

Conhecido pelo apelido de “Golem”, Illia teve uma parada cardíaca na manhã do dia 6 de setembro. Na ocasião, ele foi levado de helicóptero ao hospital, onde foi reanimado pelos médicos. Apesar da reversão momentânea do quadro, a morte cerebral do bodybuilder foi confirmada dois dias depois da internação.

De acordo com a reportagem, Illia tinha 1,85 metros de altura e pesava 160 quilos. Para manter o corpo musculoso e a preparação para competições em dia, ele consumia um total de 16.500 calorias divididas em ao menos sete refeições diárias.

Nas redes sociais, em especial em seu canal no YouTube, o fisiculturista compartilhava detalhes de sua dieta e preparação para as competições, além de dividir com os seguidores registros de seus treinos na academia.

Morte registrada no Brasil

Recentemente, outro caso de morte entre fisiculturistas chocou o Brasil. O jovem Matheus Pavlak, de 19 anos, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa, em Blumenal, Santa Catarina.

Apesar do socorro ser acionado, o atleta já foi encontrado sem vida pelas equipes de atendimento. Matheus era considerado uma promessa do fisiculturismo por sua dedicação ao esporte e as rotinas de treino. O rapaz era filho do professor de educação física e sargento da Polícia Militar Joel Marcelino Pavlak.

Nas redes sociais, Matheus também costumava compartilhar sua rotina de treinos, dieta e competições com os seguidores, mostrando sua evolução no decorrer das competições.