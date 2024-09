Deolane Bezerra não reconhece pedido de Habeas Corpus feito por advogado e pede desistência da ação

De acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópoles, um novo pedido de Habeas Corpus foi feito em nome da empresária Deolane Bezerra, presa novamente após descumprir as medidas cautelares listadas nos termos da prisão domiciliar. Ao que tudo indica, a solicitação foi feita de forma independente por um advogado que não está relacionado com a equipe de defesa da empresária.

Deolane está presa na Colônia Penal Feminina da Cidade de Buíque desde a última segunda-feira, 9 de setembro. Ela foi informada da nova prisão ao comparecer no fórum para assinar os termos da prisão domiciliar.

Após ser informada sobre o pedido de Habeas Corpus, Deolane encaminhou um pedido de desistência ao presidente do STJ, Herman Benjamin, justificando sua decisão com o fato de que não foi sua equipe de defesa que solicitou a medida: “O Habeas Corpus foi impetrado sem a autorização da peticionária, que inclusive já tem patrona constituída”.

Irmã faz apelo nas redes sociais

Como é comum em casos de pessoas públicas, advogados não relacionados com as defesas das personalidades tendem a entrar com pedidos de Habeas Corpus, o que muitas vezes pode até mesmo atrapalhar o andamento do caso.

Em momento anterior a irmã de Deolane, Daniele Bezerra, que também é advogada, fez um apelo em suas redes sociais para que outros advogados não peçam Habeas Corpus em nome de sua irmã.

“Amigos e colegas advogados, por favor, parem de impetrar HC em nome da Deolane. Vocês estão causando prevenção no processo e estão atrapalhando o nosso trabalho. Nós já temos uma equipe competente que está cuidando disso. Por favor, parem de impetrar HC em nome da Deolane”.

Na ocasião, ela reforçou entender o quanto a irmã é querida pelos fãs e seguidores e reconheceu o carinho de todos e as boas intenções ao tentarem o pedido de Habeas Corpus, mas reforçou que tal atitude mais atrapalha do que ajuda no andamento do processo.