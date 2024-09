Dani Alves continua sendo um ídolo das crianças: “Muito obrigado, Dani. Eu te amo muito”

Condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro em Barcelona, na Espanha, Dani Alves aguarda em liberdade o julgamento dos recursos de sua condenação, após cumprir um ano de prisão na penitenciária Brians 2.

Ele perdeu o contrato que tinha com um clube mexicano e a maioria dos seus patrocinadores, mas ainda é reverenciado pelos amantes de futebol que cresceram vendo ele jogar no clube catalão, o Barcelona, onde é um ídolo.

Há poucos dias, de acordo com notícia do La Vanguardia, o jogador brasileiro foi filmado na praia de Tenerife jogando futebol com um garoto e dando alguns conselhos a ele sobre a melhor forma de dominar a bola.

O vídeo foi parar no Tiktok, onde o menino aparece junto a seu ídolo fazendo embaixadinhas e trocando passes na beira do mar, com o sol de Tenerife pegando forte naquele dia. “Você é o melhor, ainda não consigo acreditar. Estou chocado. Desde ver você na TV como um dos meus ídolos, até poder jogar futebol com você na praia, com o lendário Dani Alves, a lenda do Barça e do Brasil, e me ensinar muitas coisas, muitos truques”, escreveu o jovem na publicação, que bombou nas redes. “O melhor dia da minha vida sem dúvida. Muito obrigado, Dani. Eu te amo muito”, disse.

Desde que deixou a prisão, Dani Alves estava morando em sua mansão, em Barcelona, mas os jornais espanhóis noticiaram recentemente que o jogador decidiu deixar a casa e se mudar para Tenerife, uma ilha isolada do país para se afastar da imprensa, que fazia plantão na porta de sua casa.

A mudança marca também a retomada de seu casamento com a modelo Joana Sanz, que ficou muito abalada com a notícia da traição e em vários momentos ventilou a notícia do divórcio iminente do casal, que não se confirmou.