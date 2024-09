Veja como Donald Trump planeja vencer o debate desta terça-feira contra Kamala Harris

O plano do ex-presidente Donald Trump é simples para o debate desta terça-feira (10) à noite (22h de Brasília): atacar, atacar e atacar a vice-presidente Kamala Harris. Para Trump, esses debates são espontâneos, mas ele também se prepara para debater contra Harris esta noite na Filadélfia.

ANÚNCIO

O republicano citou várias vezes a seguinte frase de Mike Tyson: “Todos têm um plano até levarem um soco na boca”.

Estratégia de Trump para atacar Harris

"Você pode entrar com toda a estratégia que quiser, mas tem que ir sentindo o terreno à medida que o debate se desenvolve", disse Trump na semana passada durante um debate aberto com a Fox News em Harrisburg, Pensilvânia.

Além disso, Trump e seus assessores disseram que planejam atacar Harris em questões como economia, inflação e imigração, e provavelmente em alguns assuntos pessoais, mas seus aliados o alertam para se abster desses comentários.

"Vai ser uma noite interessante", disse Trump à Fox.

Como é que o Trump está se preparando?

Esta não é a primeira vez que o líder republicano enfrenta um oponente duro nas eleições presidenciais. Trump já participou de debates contra rivais democratas como Hillary Clinton e Joe Biden, então sua preparação para esta ocasião continua a mesma: discussões com assistentes e consultores, entrevistas e discursos.

Apenas desta vez há uma diferença: consultas sobre o debate com a ex-representante americana Tulsi Gabbard, que é uma democrata que constantemente critica Harris.

ANÚNCIO

Qual é a probabilidade de Trump ganhar o debate?

Embora ele tenha ganhado muita popularidade no último debate com o presidente Biden, sua personalidade pode afundá-lo, conforme afirmou o pesquisador Frank Luntz.

"As condições são favoráveis para que ele ganhe as eleições", disse Luntz, mas "assim como em 2020, sua personalidade pode afundá-lo".

O debate poderá ser assistido ao vivo na TV, na ABC News e via streaming, no ABC News Live, Disney+ e Hulu nesta terça-feira, 10 de setembro, às 20h, horário central, em Filadélfia. No Brasil, a partir das 22h, a GloboNews e a CNN exibem para seus assinantes, com transmissão simultânea. A CNN terá o sinal aberto em seu canal no YouTube.