Por que Kamala Harris desacelerou? Pesquisas mostram muitas dúvidas sobre sua candidatura

Uma pesquisa recentemente publicada pelo New York Times/Siena College revelou que Trump e Harris estão empatados dentro de uma margem de erro de 2,8 pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada com 1.695 eleitores entre os dias 3 e 6 de setembro.

Agora ambas campanhas entram na reta final em uma corrida que tem sido acirrada desde que Joe Biden anunciou sua retirada e mostrou seu apoio à sua vice-presidente. Nesta terça-feira, 10 de setembro, acontecerá o primeiro debate entre Harris e Trump e pode fazer a diferença.

Trump um ponto à frente

De qualquer forma, a pesquisa do The New York Times e do Siena College mostrou que Donald Trump está ligeiramente à frente com 48% contra 47% de Harris.

Isso levanta a questão de se o entusiasmo inicial por Kamala Harris estagnou ou se o candidato republicano tem sido mais resiliente do que o esperado.

Nate Cohn, um colunista do Times, argumenta que "esta é a primeira pesquisa nacional não partidária em um mês em que Donald Trump lidera a vice-presidente; quase 30% dos eleitores disseram que precisavam saber mais sobre ela".

Os estados-chave são aqueles que terão a palavra final nas eleições de novembro, já que Harris está empatada com Trump ou tem uma leve vantagem, de acordo com o New York Times.

Assim estão os estados-chave para definir as eleições

Wisconsin: Harris 50% / Trump 47%

Harris 50% / Trump 47% Michigan: Harris 49% / Trump 47%

Harris 49% / Trump 47% Pensilvânia: Harris 49% / Trump 48%

Harris 49% / Trump 48% Nevada: Harris 48% / Trump 48%

Harris 48% / Trump 48% Geórgia: Harris 48% / Trump 48%

Harris 48% / Trump 48% Carolina do Norte: Harris 48% / Trump 47%

Harris 48% / Trump 47% Arizona: Harris 48% / Trump 48%

Possibilidades de ganhar

A oito semanas de conhecer o novo presidente dos Estados Unidos, ambos candidatos já têm o rumo definido de seus eleitores, mas as opiniões sobre Trump estão fixas; enquanto os eleitores ainda não definem Harris.

“Não sei quais são os planos de Kamala”, disse Dawn Conley, uma empresária de 48 anos de Knoxville, Tennessee, que se inclina para Trump, mas não está totalmente decidida. “É um pouco difícil tomar uma decisão quando não se sabe qual será a plataforma do outro partido”.