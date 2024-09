Deolane Bezerra descumpre medida judicial fora da prisão, diz site

A influenciadora Deolane Bezerra deixou a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, onde estava desde o último dia 4 de setembro, e já descumpriu a regra de não comentar sobre a investigação e a prisão nas redes sociais e com a imprensa, uma regra atribuída pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão.

Segundo uma nota publicada pelo site Metrópoles, a influenciadora desrespeitou a norma da Justiça em seus primeiros momentos fora do presídio, quando teve que enfrentar os jornalistas que estavam na porta do local esperando sua saída. A nota diz que Deolane falou com os profissionais da imprensa assim que saiu.

“Abuso de autoridade do Estado de Pernambuco. Não há nenhuma prova sequer contra mim. Isso é uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado Paulo Gondim. Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada”, disse a influencer aos jornalistas.

Além do sigilo, Deolane Bezerra usa tornozeleira eletrônica e deve ficar em uma de suas três mansões localizadas em São Paulo. Ela também deve comparecer à delegacia quando for intimada e não pode manter contato com os outros investigados.

Irmã de Deolane rebate: ‘Prisão injusta’

Enquanto a ex-participante de ‘A Fazenda 14′ segue calada, Daniela, sua irmã, resolveu falar em suas redes sociais sobre a liberdade da famosa e a prisão da mãe, que segue atrás das grades. Em seu relato, ela disse que “os verdadeiros juristas e criminalistas devem estar com vergonha”.

“Liberaram a Deolane, com prisão domiciliar e medida cautelar para ela não poder abrir a boca. Ela não pode falar, não pode aparecer na rede social e nem sequer dar uma declaração pública. Estão mantendo ela como uma criminosa, que ela não é. O tempo vai passar e vocês vão ver e eu não duvido de mais nada. Não sei até que horas vou poder falar também. Eu sei que vou continuar aqui, vou continuar no processo para liberar minha mãe”.

Na sequência, Daniele ainda fez um pedido para que o caso seja atendido em Brasília e para que os ministros “não se acovardem” diante do abuso de autoridade que, segundo ela, aconteceu em Recife.