Pai que matou duas filhas para se vingar da esposa pega mais de 60 anos de prisão; relembre o caso

Motorista de aplicativo Ramon de Souza Pereira confessou que matou as filhas de 4 e 8 anos, em Santo Antônio de Goiás

O motorista de aplicativo Ramon de Souza Pereira, que confessou a morte das duas filhas, em Santo Antônio de Goiás, em Goiás, em maio de 2023, foi condenado a 64 anos e 10 meses de prisão. Na ocasião dos assassinatos, ele tentou cometer suicídio com um corte no pescoço, mas foi socorrido. Ao ser preso, o homem disse que cometeu o crime para se vingar de uma traição da esposa.

A condenação dele saiu nesta semana. Ramon, que continua preso, foi considerado culpado por homicídio quintuplamente qualificado por motivo torpe de vingança, mediante meio cruel, com o uso de arma de fogo, com recurso que dificultou a defesa das vítimas, em contexto de violência doméstica e contra menor de 14 anos.

A advogada Larisse Pimentel, que defende o condenado, informou que vai recorrer questionando o cálculo da pena.

“Desde o início das investigações o direito de defesa foi exercido de forma ampla e irrestrita, com todo o sistema de justiça colaborando para o deslinde do feito em tempo hábil. A defesa conseguiu demonstrar aos jurados que a qualificadora relacionada ao uso de fogo deveria ser afastada e conseguiu êxito. A defesa entende que o devido processo legal foi seguido a risca e que a justiça foi feita, informa ainda que irá recorrer para questionar a dosimetria da pena”, destacou a defensora, em nota enviada ao G1.

Relembre o caso

O crime foi cometido no dia 22 de maio de 2023. Segundo a Polícia Civil, naquela data, o motorista de aplicativo colocou um rastreador no carro da esposa e a seguiu, quando a teria encontrado com outro homem na cidade de Goianira, também em Goiás.

Assim, ele a agrediu e depois foi até a escola onde as filhas, Mirielly Gomes Souza, de 8 anos, e Cecília Gomes Souza, de 4 anos, estudavam. Lá, pegou as meninas, parou para comprar um galão de gasolina e voltou para Santo Antônio de Goiás.

“Ele falou que ela [esposa] merecia isso. Ele ficou sabendo da traição e agrediu ela. Depois pegou o carro dela e foi buscar as crianças e cometeu o crime. O suspeito pode responder por homicídio tentado e lesão corporal”, explicou o delegado Marcus Cardoso, na época.

Filhas imploraram pela vida

Chegando em Santo Antônio de Goiás, Ramon fez uma ligação para o sogro, na qual disse que iria cometer o crime para se vingar da esposa. O delegado Humberto Teófilo relatou que o avô ouviu as meninas “implorando” para não serem mortas.

“Foi possível ouvi-las gritando [na ligação], pedindo ‘não faz isso’. Um delas até pediu para fazer xixi e ele não deixou”, contou Teófilo, que ressaltou: “Elas pediram pra não serem mortas”.

Depois disso, segundo a polícia, o pai matou as duas filhas a facadas e ateou fogo ao carro em que elas estavam. Em seguida, tentou se matar com um corte no pescoço, sem sucesso, e se escondeu em uma área de mata.

Os corpos das crianças foram encontrados já carbonizados dentro do veículo, que ainda estava em chamas, nas proximidades da GO-462. Buscas passaram a ser feitas pelo motorista, que foi encontrado no dia seguinte aos assassinatos.

Após falar com os policiais, ele precisou ser levado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), onde passou por uma cirurgia. Após receber alta, foi preso.