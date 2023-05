Meninas de 4 e 8 anos ‘imploraram’ antes de serem mortas pelo pai, diz polícia; suspeito é procurado

O motorista de aplicativo Ramon de Souza Pereira é suspeito de matar as duas filhas, de 4 e 8 anos, em Santo Antônio de Goiás, em Goiás. De acordo com a Polícia Civil, ele esfaqueou as crianças e depois ateou fogo ao carro em que elas estavam. Antes do crime, o homem falou com parentes ao telefone e disse que a motivação era vingança contra a esposa. Na ligação, foi possível ouvir que as meninas “imploraram” para não serem assassinadas.

“Foi possível ouví-las gritanto [na ligação], pedindo ‘não faz isso’. Um delas até pediu para fazer xixi e ele não deixou”, contou o delegado Humberto Teófilo, em entrevista ao site G1, que ressaltou: “Elas pediram pra não serem mortas”.

O caso aconteceu na segunda-feira (22). Os corpos das crianças foram encontrados já carbonizados dentro do veículo, nas proximidades da GO-462.

O delegado explicou que, antes de matar as filhas, Pereira agrediu a esposa, alegando que ela o tinha traído. Assim, planejou a morte das próprias filhas para se vingar da companheira. Ele buscou as crianças na escola, o que não costumava fazer, e depois as matou.

O caso segue sendo investigado. O motorista de aplicativo fugiu para uma região de mata e, até a manhã desta terça-feira (23), ainda não tinha sido encontrado.

