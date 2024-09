As redes concorrentes Bluesky e Threads estão sendo usadas devido à suspensão do X

A recente suspensão do X, a plataforma social de Elon Musk, no Brasil provocou uma migração em massa para alternativas como Bluesky e Threads, levantando dúvidas sobre o futuro das redes sociais no país. A medida foi tomada pelo juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou o bloqueio do X após uma longa disputa com a empresa. O conflito surgiu quando o X não cumpriu a exigência de nomear um representante legal no Brasil, levando o juiz a agir em meio à sua batalha contra a desinformação na plataforma.

A suspensão não afetou apenas os 22 milhões de usuários do X no Brasil, mas também trouxe severos avisos para aqueles que tentam acessar a plataforma por meio de redes privadas virtuais (VPN). Qualquer usuário que tente contornar o bloqueio enfrenta multas diárias que chegam a US$ 9 mil. A reação dos brasileiros foi imediata. Milhares de usuários começaram a migrar para plataformas menores, sendo a Bluesky uma das principais beneficiadas.

Em apenas três dias após a suspensão, Bluesky registrou mais de dois milhões de novos usuários, tornando o português o idioma predominante na rede. Esta plataforma, criada por Jack Dorsey, ex-fundador do Twitter, chamou rapidamente a atenção devido à sua interface familiar e seu logotipo de borboleta azul, que inevitavelmente lembra o icônico passarinho azul do Twitter.

Outro concorrente que ganhou terreno no Brasil é o Threads, a rede social da Meta focada em mensagens curtas. Tanto o Bluesky quanto o Threads agora dominam as listas de aplicativos mais baixados no país, refletindo o interesse dos usuários em encontrar novas formas de interação online após o fechamento do X. No entanto, essa migração não está isenta de ceticismo. Muitos usuários se perguntam se plataformas como Bluesky ou Threads serão capazes de sustentar o ritmo de crescimento e oferecer uma experiência competitiva em relação a gigantes como X.

Apesar de seu rápido crescimento, ainda resta ver se essas redes conseguirão se consolidar no mercado brasileiro a longo prazo. O que ficou claro é que a suspensão do X reconfigurou o cenário das redes sociais no Brasil, levando milhões de usuários a explorar novas alternativas e criando uma janela de oportunidade para que novas plataformas se posicionem.