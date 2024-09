Polícia descobre casa em que 22 ‘mulas’ eram preparadas para levar drogas ao exterior, em SP

Polícia encontrou casa em que 'mulas' do tráfico eram preparadas antes de viagens ao exterior; 22 pessoas recebiam treinamento

A Polícia Civil descobriu uma casa que era usada para preparar “mulas” para o tráfico internacional de drogas, na Vila Sônia, na Zona Sul de São Paulo. O flagrante ocorreu na quarta-feira (4), quando 22 pessoas foram encontradas no local. Três delas tinham engolido cápsulas de cocaína e precisaram ser socorridas. Um homem de 27 anos foi preso suspeito de aliciar o grupo.

O local foi descoberto após o recebimento de denúncias anônimas. Vizinhos estranharam a movimentação de pessoas na casa e avisaram a polícia, que passou a monitorar o local. Um suspeito foi abordado no local e, no carro dele, os agentes encontraram drogas e vários passaportes.

Depois disso, os policiais entraram na casa, onde encontraram 22 pessoas que eram preparadas para o transporte de drogas para a Europa e Ásia. Elas recebiam instruções de como engolir as cápsulas e o que fazer para expeli-las no destino final.

Três pessoas, que estavam com viagens marcadas para Paris, na França, já tinham engolido as cápsulas com cocaína. Elas foram socorridas e levadas a um hospital na capital paulista para expelir o entorpecente.

O homem apontado como o responsável pelo aliciamento das pessoas foi preso. Na casa, os agentes apreenderam 17 passaportes, passagens aéreas, além de vários celulares. Também foram recolhidos alguns remédios que eram usados pelo grupo na preparação das “mulas”.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, associação para o tráfico e localização/apreensão de veículo no 17° Distrito Policial do Ipiranga. O homem detido segue à disposição da Justiça.