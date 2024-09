Os agentes que protegiam Donald Trump tinham feito apenas um webinar

À medida que o tempo passa, mais detalhes estão sendo revelados sobre o tiroteio que ocorreu em julho em um comício em Butler, Pensilvânia, contra o ex-presidente Donald Trump, onde seu ouvido foi ferido.

O senador Josh Hawley afirmou que os agentes eram pessoal de Segurança Nacional com treinamento mínimo de proteção.

Detalhes sobre o ataque contra Trump

Hawley também acrescentou que, em vez de ter dezenas de agentes do Serviço Secreto em sua equipe, Trump era principalmente protegido por agentes do Departamento de Segurança Interna que foram treinados virtualmente através de um seminário antes do evento republicano.

O senador deu todos os detalhes através de uma entrevista no Jesse Watters Primetime na noite de terça-feira.

Agentes apenas preparados com duas horas de aulas online

Hawley afirmou: “Um webinar online de duas horas. E me disseram que metade do tempo, o som do webinar nem estava funcionando.”

"Pense nisso: o ex-presidente dos Estados Unidos... é enviado ao palco, a maioria das pessoas lá não está qualificada. Eles não receberam treinamento adequado, apenas através de um webinar e nem isso funcionou", zombou. "É absolutamente ultrajante."

Denunciantes ofereceram detalhes do tiroteio aos Republicanos

O senador explicou que esses agentes de Segurança Nacional "foram removidos de casos de exploração infantil e outras investigações para servir na equipe de proteção de Trump", algo que normalmente não faziam, como relatado pelo NY Post.

Hawley criticou o Serviço Secreto e o FBI por não compartilharem as informações que têm da investigação: "A única razão pela qual temos essas informações é graças aos denunciantes", disse ele a Watters.

O The Mirror relatou que Kevin Rojek, o agente especial encarregado do escritório regional do FBI em Pittsburgh, afirmou que até agora, “temos uma ideia clara da funcionamento do incidente, mas ainda não estamos prontos para fazer declarações conclusivas sobre o motivo neste momento”, o que significa que eles não sabem por que ele atirou no republicano, apesar de terem conduzido quase 1.000 entrevistas.