Fogo em área de mata ameaça casas no ABC Paulista; 15 cidades têm queimadas ativas em SP

Incêndio em área de mata ameaça casas em Mauá, no ABC Paulista, no limite com a cidade de São Mateus

Um incêndio que atinge uma área de mata em Mauá, no ABC Paulista, no limite com a cidade de São Mateus, ameaça casas e gera desespero em moradores. Imagens do local foram feitas na manhã desta quinta-feira (5) pelo GloboCop, da TV Globo, e foram exibidas no “Bom Dia SP”.

Moradores locais, entre eles idosos e até crianças, apareciam tentando apagar as chamas com baldes de água, sendo que a forte fumaça tomava conta do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e já trabalha para combater o fogo. Não há informações sobre as causas da queimada.

Incêndio em mata no limite entre Mauá e São Mateus ameaça casas e gera desespero em moradores (Reprodução/TV Globo)

Na quarta-feira (4), outro foco de incêndio gerou apreensão em moradores, mas desta vez em Utinga, na cidade de Santo Andre, também no ABC Paulista. Testemunhas contaram que um morador em situação de rua ateou fogo em fios de cobre, para retirar a capa e vendê-los depois, mas as chamas se alastraram por um terreno.

Logo, o fogo atingiu uma área de mata e ficou bem perto de casas na Vila Metalúrgica (veja no vídeo abaixo). Os bombeiros foram acionados e fizeram o combate das chamas. Não há informações sobre feridos e se o autor da queimada chegou a ser identificado pelas autoridades policiais.

15 cidades com incêndios ativos

No total, o estado de São Paulo tem 15 cidades com focos de incêndios ativos, segundo informou a Defesa Civil nesta manhã ao “Bom Dia SP”. Os focos estão concentrados na Região Metropolitana da Capital, em Ribeirão Preto, Campinas, Bauru, Marília e no Vale do Paraíba.

As cidades afetadas são: Ribeirão Preto, São Simão, Luís Antônio, Monte Alegre do Sul, Bom Jesus dos Perdões, Piracicaba, Dois Córregos, Pompéia, Garça, Presidente Prudente, Mairiporã, Pedregulho, Braúna, Ilha Solteira e Mauá.

No ultimo domingo (1º), o governo estadual anunciou o fechamento temporário de 80 unidades de conservação e parques localizados na Região Metropolitana e interior do estado de São Paulo por conta do risco das queimadas. A medida segue em vigor até o dia 12 de setembro.