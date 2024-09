Mãe de menor morto atropelado com amigo pede prisão de motorista bêbado: “Monstro, assassino”

Michele Alcondas, mãe do adolescente Heros Alcondas de Abreu, de 15 anos, que morreu após ser atropelado por um motorista embriagado na Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, está revoltada com o fato do condutor estar em liberdade. Ela ressaltou em entrevista à TV Globo, na manhã desta quarta-feira (4), que Sérgio Roberto de Paula assumiu sim o risco de matar ao beber e dirigir. O menor Kaique Peres Santana, de 16, também faleceu após ser atingido.

“Ele [motorista] foi um monstro, assassino, precisa estar na cadeia. Destruiu duas famílias”, disse Michele, em entrevista ao programa “Encontro”. Ela lamentou o fato do caso ter sido registrado pela polícia como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ou seja, sem a intenção de matar. “É uma revolta, pois a partir do momento que você bebe o dia inteiro e vai dirigir, assume todos os riscos”, lamentou ela.

Mais cedo, enquanto já estava no velório de Heros, Michele também falou com a reportagem do “Bom Dia SP”. Ela destacou que apenas o corpo do filho tinha sido liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) e que a família de Kaique ainda aguardava para poder providenciar a despedida do garoto.

“Quero que ele [motorista] pague na Justiça, que ele vá preso. E que ele seja condenado pelo que fez com o meu filho. Porque o que eu vi hoje na liberação do corpo do meu filho, nenhuma mãe merece ver. Ele destruiu a cabeça do meu filho. Se eu não tivesse condições financeiras, como é que eu iria enterrar o meu filho? Porque foi uma burocracia tirar meu filho de lá”, relatou.

Michele ressaltou que seu filho e Kaique, que eram amigos de infância e estavam indo jogar futebol, tiveram os sonhos interrompidos. “A dor que estou sentido, não quero que nenhuma mãe sinta. Quero Justiça, em nome das nossas famílias. Que ele pague e que vá para a cadeia. Ele é um monstro. Meu filho foi assassinado. Ele e o Kaique. (...) Ele [motorista] não teve um mal súbito. Ele estava embriagado por que quis. Foi opção dele”, ressaltou a mãe.

Relembre o caso

O atropelamento ocorreu no último sábado (31). Os adolescentes caminhavam pela calçada da Avenida João Paulo Primeiro, quando o motorista, que dirigia em alta velocidade, perdeu o controle da direção e atingiu as vítimas (veja no vídeo abaixo). Os garotos foram socorridos e levados ao Hospital das Clínicas e para a Santa Casa, mas ambos não resistiram.

O pai de Heros, Lucas Gomes de Abreu, disse à polícia que o filho saiu de casa por volta das 8h de sábado para jogar bola na companhia do melhor amigo. Meia hora depois, recebeu a notícia de que os dois adolescentes tinham sido atropelados. Ele seguiu ao local, onde presenciou o filho sendo socorrido.

Já o pai de Kaique, Éder Rodrigues da Silva Santana, contou em depoimento que o motorista que atropelou os garotos mora no bairro e, frequentemente, é visto bêbado e saindo de bares dirigindo.

Após o atropelamento, Sérgio Roberto foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Assim, ele foi preso em flagrante e levado ao 72º Distrito Policial da Vila Penteado, onde o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, atropelamento e embriaguez ao volante.

Em depoimento, o homem disse esteve até o início madrugada de sábado bebendo em uma festa na quadra de uma escola de samba da Freguesia do Ó, na Zona Norte, com a namorada. Ele precisava trabalhar, então, ao sair, pretendia chegar em casa para trocar de roupa. Foi quando cochilou ao volante, atingiu os adolescentes e só depois acordou.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, Sérgio obteve liberdade provisória na audiência de custódia e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Além disso, ele terá que se apresentar à Justiça mensalmente, durante 12 meses, e não pode se ausentar da cidade.

Sérgio é agente comunitário de endemias da Coordenaria de Vigilância em Saúde (Covisa) da Prefeitura de São Paulo. Ao “Bom Dia SP”, a administração municipal lamentou a morte dos adolescentes e ressaltou que, na data da ocasião do acidente, o servidor público estava de folga.

A defesa do motorista não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.