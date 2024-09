Estudiosos e fãs de futebol: quem eram os garotos atropelados e mortos por motorista bêbado em SP

Familiares e amigos dos adolescentes Kaique Peres Santana, de 16 anos, e Heros Alcondas de Abreu, de 15, estão revoltados com as mortes precoces deles. Os garotos foram atropelados por um motorista embriagado enquanto estavam em uma calçada em Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. O condutor, Sérgio Roberto de Paula, chegou a ser preso, mas foi solto em audiência de custódia e responde ao caso em liberdade.

O atropelamento ocorreu no último sábado (31). Os adolescentes caminhavam pela calçada da Avenida João Paulo Primeiro, quando o motorista, que dirigia em alta velocidade, perdeu o controle da direção e atingiu as vítimas (veja no vídeo abaixo). Os garotos foram socorridos e levados ao Hospital das Clínicas e para a Santa Casa, mas ambos não resistiram.

Após a confirmação das mortes dos adolescentes, familiares, amigos e professores fizeram manifestações pedindo justiça no caso. Eles estão revoltados com o fato do motorista, mesmo tendo a embriaguez comprovada, ter sido solto em audiência de custódia.

“Não podemos andar na calçada?! O Sérgio acabou com duas famílias”, lamentou Daniele, que é prima de Heros, em entrevista ao portal “Metrópoles”. “Como vai ficar minha família e a do Kaique?”, questionou. “E liberado pela porta da frente? A vida do meu primo do Kaique não valia de nada?”, continuou a jovem.

O pai de Heros, Lucas Gomes de Abreu, disse à polícia que o filho saiu de casa por volta das 8h de sábado para jogar bola na companhia do melhor amigo. Meia hora depois, recebeu a notícia de que os dois adolescentes tinham sido atropelados. Ele seguiu ao local, onde presenciou o filho sendo socorrido.

Já o pai de Kaique, Éder Rodrigues da Silva Santana, contou em depoimento que o motorista que atropelou os garotos mora no bairro e, frequentemente, é visto bêbado e saindo de bares dirigindo.

Após o atropelamento, Sérgio Roberto foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Assim, ele foi preso em flagrante e levado ao 72º Distrito Policial da Vila Penteado, onde o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, atropelamento e embriaguez ao volante.

Em depoimento, o homem disse esteve até o início madrugada de sábado bebendo em uma festa na quadra de uma escola de samba da Freguesia do Ó, na Zona Norte, com a namorada. Ele precisava trabalhar, então, ao sair, pretendia chegar em casa para trocar de roupa. Foi quando cochilou ao volante, atingiu os adolescentes e só depois acordou.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, Sérgio obteve liberdade provisória na audiência de custódia e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Além disso, ele terá que se apresentar à Justiça mensalmente, durante 12 meses, e não pode se ausentar da cidade.

A defesa do motorista não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Estudiosos e fãs de futebol

Melhores amigos desde a infância, Heros e Kaique eram amantes de futebol. Eles não estudavam na mesma escola, mas todos que os conheciam diziam que eram muito estudiosos.

No caso de Kaique, em junho passado, ele ganhou medalha de bronze na Olímpiada Estadual de Matemática. “Ter uma profissão, ser um homem de bem, ajudar os pais, a família, esse era o sonho do Kaique. Moramos numa comunidade que não é fácil, e o Kaique tinha sonhos de desbravar esse mundão afora. Isso deixa a gente com o coração partido”, relatou a professora Maria de Oliveira Galdino ao site G1.

O garoto, inclusive, estava prestes a realizar o sonho de estudar na Inglaterra. “O aniversário dele foi na terça, e o presente dos pais dele, da minha irmã e do meu cunhado, era dar essa viagem para ele poder estudar”, contou Rodrigo Peres, tio do jovem.

Já Heros era muito querido na Escola Estadual Professor Jair Toledo Xavier e, na manhã de terça-feira (3), professores e amigos se uniram para prestar uma homenagem. Durante o encontro, Dirce Abreu, tia do garoto, falou sobre os sonhos interrompidos dele.

“Ele era atencioso, tinha saúde pra dar e vender. Esse menino tinha planos na vida, tanta coisa na vida. Ele só saiu pra jogar bola”, lamentou a tia.