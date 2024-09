Este é o avião presidencial que os Estados Unidos confiscaram de Nicolás Maduro

Os Estados Unidos confiscaram na República Dominicana o avião presidencial de Nicolás Maduro por considerarem que a aquisição desta aeronave violava as sanções dos Estados Unidos impostas contra o governo de Maduro.

O avião Dassault Falcon 900EX foi conduzido pelas autoridades até Miami, Flórida, como parte de uma operação que envolveu várias agências federais, como o Departamento de Segurança Interna, o Departamento de Comércio, o Escritório de Indústria e Segurança e o Departamento de Justiça.

“Isso envia uma mensagem à cúpula. A apreensão de um avião de um chefe de Estado estrangeiro é um marco em assuntos criminais. Estamos enviando uma mensagem clara de que ninguém está acima da lei, ninguém está fora do alcance das sanções dos Estados Unidos”, disse um dos funcionários à CNN.

O regime de Nicolás Maduro adquiriu o avião por US$ 13 milhões e, de acordo com La Nación, compraram-no de uma empresa fantasma para ocultar a participação de pessoas ligadas a Maduro. Em abril de 2023, exportaram ilegalmente a aeronave pelo Caribe dos Estados Unidos para a Venezuela. Desde a sua aquisição, foi utilizado para voos nacionais e internacionais de Maduro e seu círculo próximo. Os voos partiam principalmente de uma base militar na Venezuela.

Avião presidencial de Nicolás Maduro, um jato executivo de alta qualidade

ARQUIVO - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro e a primeira dama Cilia Flores chegam ao Aeroporto Internacional de Beijing, China, em 1 de setembro de 2015. (AP Foto/Ng Han Guan, Arquivo) AP (Ng Han Guan/AP)

O meio citado apresentou as características do avião presidencial de Nicolás Maduro, apreendido pelos Estados Unidos. Seu número de cauda é T7-ESPRT e é o equivalente venezuelano do Air Force One.

O Falcon 900EX é um jato executivo de longa distância fabricado pela empresa francesa Dassault Aviation, especializada em aeronaves de alta qualidade. Este modelo é projetado para voos de longo alcance e operações em pistas curtas.

Este modelo foi introduzido no mercado em 1996, possui três motores Honeywell TFE731-60, para maior potência, pode atingir uma velocidade de cruzeiro máxima de 950 km/h e um teto de serviço de até 15.500 metros.

A sua grande potência permite que voe em áreas remotas e sobre oceanos, com um alcance máximo de aproximadamente 8.340 quilômetros, o que significa que pode voar, por exemplo, de Caracas a Moscou.

A Dassault Falcon explica em seu site que o Falcon 900EX pode acomodar entre oito e 19 passageiros, possui níveis reduzidos de ruído e um ambiente de baixa pressão. Sua comprimento é de 20,2 metros, com uma envergadura de 19,3 metros e uma área de asa de 49 metros quadrados.

O avião presidencial de Nicolás Maduro, confiscado pelos Estados Unidos, tem um peso vazio de 10.250 kg e um peso máximo de decolagem (MTOW) de aproximadamente 21.950 kg, possui um Sistema Enhanced Avionics System II (EASy II).