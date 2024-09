Mãe de Juan Izquierdo diz que não soube de quadro de arritmia dez anos atrás: “Nunca vieram nos falar”

Sandra Viana, mãe do jogador uruguaio Juan Manuel Izquierdo, que faleceu aos 27 anos depois que passou mal durante uma partida, em São Paulo, contou que ficou surpresa ao saber que o filho teve um quadro de arritmia quando tinha 17 anos. A declaração foi feita pelo secretário nacional de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, depois que o zagueiro foi internado.

“Ele era menor de idade. Nunca vieram nos falar: ‘olhem, pais, ele está com uma pequena arritmia no coração’”, disse a genitora, em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo.

Juan Izquierdo teve um mal súbito ao longo do segundo tempo da partida contra o São Paulo, no estádio MorumBis, pela Copa Libertadores, no último dia 22. Ele foi socorrido e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein. Porém, não resistiu e teve o falecimento confirmado na noite do dia 27. Depois, o corpo dele foi levado para o Uruguai, onde foi sepultado.

Sandra disse que soube que o filho já estava morto quando deu entrada na unidade de saúde. “No hospital, nos disseram que ele já chegou morto e que fizeram 19 minutos de reanimação cardíaca para ver o que poderiam fazer com ele”, relatou. Apesar dos esforços, o atleta teve morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

A mãe do jogador falou que o filho tinha muitos sonhos e lamentou a perda tão precoce. “O sonho dele era comprar uma casa para o pai. Ele era um garoto muito amoroso, a gente construiu essa casa e ele trabalhou com enxada, tijolo, areia... ele vinha esgotado do treino, comia, dormia e ajudava na construção da casa. Ele nasceu e viveu para o futebol”, disse.

Apesar do luto, Sandra disse que ficou impressionada com a repercussão da morte do filho. “Estou muito impressionada com todo o carinho, não só dos uruguaios, como dos brasileiros. Tudo o que fizeram pelo Juan”, ressaltou ela.

Relembre o caso

Izquierdo apresentou um agravamento em seu quadro de saúde no dia 25, que segundo os médicos houve uma “progressão no comprometimento cerebral”, além de um “aumento da pressão intracraniana”.

Já no dia 26, a situação do atleta foi apontada como “quadro neurológico crítico”. Na noite do dia 27, o Nacional do Uruguai comunicou a morte do jogador. O Hospital Albert Einstein destacou que o atleta teve morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

Carreira

Izquierdo começou a carreira no futebol no Cerro, do Uruguai, depois passou pelo Montevideo Wanderers e pelo Atlético San Luis, do México.

Anos depois voltou ao seu país, quando defendeu novamente o Wanderers, o Nacional, o Liverpool e retornou ao Nacional em 2024.