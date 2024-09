Filme inspirado em Donald Trump será lançado nos cinemas antes das eleições de novembro

ARQUIVO - Julianne Forde, da esquerda à direita, Ruth Treacy, Maria Bakalova, o diretor Ali Abbasi, Sebastian Stan e Amy Baer posam na sua chegada na estreia do filme 'The Apprentice'

Depois de lutar para gerar interesse após sua estreia no Festival de Cinema de Cannes, o drama sobre Donald Trump, ‘The Apprentice’, estrelado por Sebastian Stan como o ex-presidente, encontrou um distribuidor que planeja lançar o filme pouco antes das eleições de novembro.

ANÚNCIO

A Briarcliff Entertainment lançará ‘The Apprentice’ em 11 de outubro nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá, apenas algumas semanas antes dos americanos votarem em 5 de novembro.

O diretor dinamarquês-iraniano Ali Abbasi havia priorizado levar ‘The Apprentice’ aos cinemas antes que os eleitores fossem às urnas. Depois que grandes estúdios e distribuidores de filmes optaram por não licitar o filme, Abbasi reclamou no início de junho para X, “por alguma razão, certas pessoas poderosas do seu país não querem que você o veja!” ele escreveu.

Steven Cheung, diretor de comunicações da campanha de Trump, descreveu a estreia do filme como "interferência eleitoral dos elites de Hollywood logo antes de novembro" em um comunicado divulgado na sexta-feira.

Cheung disse: “Este ‘filme’ é pura difamação maliciosa, nunca deveria ver a luz do dia, e nem merece um lugar na seção de DVDs de uma loja de filmes baratos prestes a fechar, ele pertence a uma fogueira de lixo.’”

Parte do que diminuiu o interesse em ‘The Apprentice’ foi a ameaça potencial de ação legal. Após a estreia em Cannes em maio, o porta-voz da campanha de reeleição de Trump, Steven Cheung, chamou o filme de “ficção pura” e afirmou que a equipe de Trump entraria com um processo “para lidar com as alegações flagrantemente falsas desses cineastas falsos”.

‘O Aprendiz’, possível título em português, conta a história da ascensão de Trump ao poder no setor imobiliário de Nova York sob a orientação do advogado de defesa Roy Cohn (interpretado por Jeremy Strong).

ANÚNCIO

No final do filme, Trump é retratado como estuprando sua esposa, Ivana Trump (interpretada por Maria Bakalova). No comunicado de divórcio de Ivana Trump em 1990, ela afirmou que Trump a estuprou. Trump negou a acusação e Ivana Trump posteriormente disse que não quis dizer literalmente, mas que se sentiu violada.

Abbasi havia dito que Trump poderia não gostar do filme.

Em maio, Abbasi disse: “Eu me ofereceria para ir vê-lo onde quer que ele queira e falar sobre o contexto do filme, fazer uma exibição e conversar depois, se isso for interessante para alguém na campanha de Trump.”

A Briarcliff Entertainment lançou filmes como o documentário ‘Gabby Giffords Won’t Back Down’ de 2022 e o thriller ‘Memory’ com Liam Neeson. O distribuidor independente é liderado por Tom Ortenberg, que na Lionsgate ajudou a lançar ‘Fahrenheit 9/11′ de Michael Moore e como CEO da Open Road apoiou o vencedor do Oscar de Melhor Filme ‘Spotlight’.