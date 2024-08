Engavetamento: Seis pessoas e um cachorro morrem em acidente grave

Acidente mata seis pessoas e um cachorro na BR-116, no sentido São Paulo

Um engavetamento envolvendo duas carretas e um carro matou seis pessoas na noite desta sexta-feira (30) na BR-116, no km 99, no Contorno Leste em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro foi prensado por duas carretas, o que ocasionou na morte das pessoas que estavam no veículo. Já o G1 afirmou que as vítimas são três homens e três mulheres, além de um cachorro que estava no veículo, que ficou completamente destruído.

A polícia também informou que o grave acidente aconteceu quando os veículos que estavam na frente reduziram a velocidade, mas o motorista de uma das carretas não conseguiu frear a tempo, batendo no carro, que foi prensado contra outra carreta.

A PRF informou que o acidente foi na pista sentido São Paulo, por volta das 22h35 desta sexta-feira (30). Agora, laudos periciais serão realizados para ajudar a identificar as causas do acidente, que deixou a via ficou totalmente interditada a partir da meia noite, gerando um congestionamento de quase nove quilômetros, segundo a Arteris, concessionária que administra a rodovia.

Três PMs são condenados por matar cantor sertanejo

Três policiais militares foram condenados a 14 anos e 3 meses de prisão por matar o sertanejo José Bonifácio Sobrinho Júnior, conhecido como Boni Júnior, na cidade de Goiatuba, em Goiás. O crime ocorreu em outubro de 2012.

Conforme a investigação, o artista dirigia embriagado e colidiu contra uma viatura policial, deixando um dos agentes gravemente ferido. Isso teria motivado os policiais a executarem o cantor com um tiro na cabeça.

Os policiais militares Silmar Silva Gonçalves, André Luís Rocha e Aluísio Felipe dos Santos enfrentaram um júri popular, que entendeu que eles foram culpados pela morte de Boni Júnior. Assim, a condenação deles por homicídio qualificado, com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, foi proferida na quarta-feira (28).

Inicialmente, eles deverão cumprir pena em regime fechado, mas a sentença ainda cabe recurso. As defesas deles já informaram que vão recorrer. Silmar e André Luís são PMs da reserva, ou seja, não desempenham mais funções, já Aluísio perdeu o cargo, pois o crime foi cometido enquanto ele exercia a função pública.