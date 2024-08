Desabamento: Governo vai reconstruir santuário de Recife

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife, será reconstruído pelo governo de Pernambuco, após o desabamento do teto. Segundo a governadora Raquel Lyra, um termo de fomento será firmado entre a gestão estadual e a Arquidiocese de Olinda e Recife para garantir o repasse dos recursos necessários para as obras.

No entanto, Raquel disse que neste momento as vítimas são prioridade. Conforme a CBN informou, o prefeito do Recife, João Campos, disse que a prefeitura está oferecendo apoio psicológico aos afetados pela tragédia.

A queda do teto no Recife gerou uma investigação policial

A governadora de Pernambuco confirmou que o estado seguirá com os laudos e investigações para apurar as causas do da queda do teto, que resultou em duas mortes e deixou 25 feridos. Até o momento, o local permanece isolado para a realização das investigações e perícias e o sobre peso das placas solares seria a principal suspeita.

Por meio de um comunicado, a SAM Brasil, empresa responsável pela instalação das placas, lamentou o ocorrido e disse que vai colaborar com as investigações para determinar a causa do desabamento.

A nota ainda sugere que condições meteorológicas adversas, como ventos de força anormal, podem ter contribuído para o incidente. A empresa também reforçou que o Santuário de Nossa Senhora da Conceição tinha um laudo estrutural aprovado.

Defesa Civil do Recife trabalha para tirar o entulho da igreja

Logo pela manhã deste sábado (31), a Defesa Civil encaminhou equipes para a retirada dos materiais e remoção dos destroços. Além disso, a CBN informou que estudos técnicos serão realizados para planejar como retirar os objetos remanescentes.

A Arquidiocese de Olinda e Recife também celebra uma missa comandada pelo arcebispo Dom Paulo Jackson e pelo reitor do santuário do Morro da Conceição, padre Emerson Borges, em memória das vítimas na Praça do Morro, que fica ao lado do santuário.