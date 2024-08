Altas temperaturas fazem Defesa Civil de SP emitir alerta para o risco de incêndios

No final da última semana o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o risco elevado de incêndios em grande parte do estado de SP. Conforme publicado pela Agência SP, é esperado um aumento nas temperaturas ao longo deste sábado (31) e domingo (1º), causando uma nova queda na umidade relativa do ar e aumentando as chances de uma nova ocorrência de queimadas.

Por conta das previsões, o Governo de São Paulo manteve o gabinete de crise e segue monitorando a situação dos focos de incêndio. Com o fim da massa de ar frio, as temperaturas máximas em municípios do interior de SP podem passar dos 30ºC.

Atenção redobrada

Conforme a publicação da Agência SP, o Mapa de Risco de Incêndio aponta que a situação é crítica em relação às altas temperaturas principalmente nos municípios de: Andradina, Araçatuba, Bauru e Jaú, com máximas chegando aos 35ºC, umidade relativa do ar em níveis críticos abaixo de 20% e ventos fortes que podem chegar a 60 km/h.

Já nas regiões de Presidente Prudente, Assis, Marília e Ourinhos a temperatura varia em torno de 34ºC, enquanto Jales, Votuporanga, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Barretos, Franca e São Carlos podem chegar a 33ºC.

Itapeva, Sorocaba e Iperó podem alcançar máximas de 29ºC, com umidade relativa do ar abaixo de 25%. Nestes casos, é recomendado evitar a prática de exercícios físicos e trabalho ao ar livre entre as 10 horas da manhã e as 16 horas. Também é recomendado evitar aglomerações em ambientes fechados e utilizar soro fisiológico para olhos e narinas. Manter a hidratação é fundamental.

Como fica o tempo em SP?

Na cidade de São Paulo é esperada uma temperatura máxima de 27ºC, sendo que a umidade relativa do ar fica abaixo de 35%.

A mudança climática ocorre devido ao enfraquecimento da massa de ar frio nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, elevando as temperaturas e a sensação térmica no estado.

Vale lembrar que provocar queimadas ou incêndios florestais é considerado crime ambiental com pena de reclusão e multa previstas por lei federal. A Defesa Civil ainda orienta que ao avistar fumaça ou suspeita de fogo ou focos de incêndio em mata o Corpo de Bombeiros deve ser acionamento prontamente.