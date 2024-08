Vídeo: Caracas e outros locais da Venezuela registram apagão e governo cita sabotagem

Caracas e outras regiões da Venezuela ficaram sem luz na manhã desta sexta-feira (30), segundo informações do Ministério da Comunicação e Informação da Venezuela. A queda de energia afetou ao menos 13 regiões.

Sem informar detalhes, o ministro da comunicação citou uma sabotagem. “Fomos vítimas, mais uma vez, de sabotagem elétrica”, disse Freddy Ñáñez, ministro da Comunicação e Informação.

Queda de internet também foi registrada na capital e em outros locais. Segundo o ministro do Interior, Diosdado Cabello, a energia será retomada ao longo do dia, começando por Caracas.

Confira um vídeo publicado nas redes sociais que mostra uma das regiões atingidas com a queda de energia:

Na última terça-feira (27), o país já tinha sido atingido por outros apagões menores, que o governo também atribuiu à sabotagem.

Apagão e prisão

O apagão nacional acontece no mesmo dia em que Edmundo Gonzáles, candidato da oposição ao governo de Nicólas Maduro, pode enfrentar um mandado de prisão.

Afirmando ter ganho as eleições no país, Gonzáles foi convocado à prestar depoimento nesta sexta. Caso não compareça, será alvo do mandado. Ele faltou nas duas últimas audiências.

2019

Em 2019 o país também passou uma série de apagões, com um deles durando três dias. Na época, as autoridades também ligaram o problema a ataques a linhas de energia feitos por sabotadores e opositores de Nicolás Maduro.