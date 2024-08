Explorada sexualmente por patroa e morta: veja o que se sabe sobre assassinato de babá em Manaus

A Polícia Civil investiga a morte da babá Geovana Costa Martins, de 20 anos, cujo corpo foi encontrado em uma área de mata no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, no Amazonas. A vítima apresentava sinais de espancamento e, segundo o laudo da necropsia, morreu por traumatismo craniano. A patroa dela, Camila Barroso, que é suspeita de explorar sexualmente a jovem, foi presa. Além dela, os agentes ainda procuram por Eduardo Gomes da Silva, que teria envolvimento no assassinato.

Camila foi vista com vida pela última vez no dia 19 de agosto deste ano. O corpo dela foi encontrado com sinais de tortura no dia seguinte, mas a polícia acredita que ela foi assassinada na mesma data do sumiço. A identificação ocorreu no último dia 25, quando familiares dela estiveram no Instituto Médico Legal (IML).

A polícia passou a investigar o caso e começou a suspeitar de Camila, que tinha contratado a vítima para cuidar de sua filha. Como o corpo da jovem apresentava marcas antigas de tortura, tudo indicava que ela era agredida bem antes de ser morta. A suspeita é que ela tenha sido assinada na casa da patroa e só depois teve o corpo jogado na mata.

A delegada Marília Campello, responsável pelas investigações, identificou o carro usado para levar a vítima até o ponto de descarte. Segundo ela, o veículo pertence a Eduardo, que é filho da proprietária da casa onde Camila mora.

“O carro pertencia a Eduardo e já havia sido vendido para outra pessoa. Porém, o suspeito emprestou o veículo e devolveu após o desaparecimento de Geovana. O carro foi entregue higienizado ao novo proprietário, que já prestou depoimento e o automóvel será submetido a perícia”, explicou a delegada ao site G1.

Eduardo ainda não foi encontrado pela polícia para prestar esclarecimentos. A delegada disse que ainda apura qual foi a exata motivação do crime.

As defesas dos suspeitos não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Exploração sexual

Marília Campello contou que Geovana era explorada sexualmente pela patroa. Apesar de ter sido contratada como babá, ela passou a ser obrigada a frequentar festas regadas à bebidas e a atuar em uma espécie de “casa de massagem” que funcionava na residência, sendo que era impedida de deixar o local.

“Essa vítima era praticamente forçada a fazer programas sexuais. Pelo que apuramos, a casa funcionava como uma casa de massagem. Além de Geovana, outras meninas também passavam por lá, mas a vítima morava no local e não podia se relacionar com pessoas de fora”, relatou a delegada.

A polícia descobriu, ainda, que Camila tinha uma passagem comprada para a França, onde familiares residem. Ela já tinha retirado o passaporte de Geovana em junho passado, assim, a suspeita é que ela pretendia levar a vítima para o exterior, onde a usaria como “mula”, para o transporte de drogas, ou mesmo como prostituta.

““Ainda não podemos afirmar a motivação exata, pois a suspeita nega ter cometido o crime, mas temos indícios suficientes, e por isso ela [patroa] está presa”, ressaltou a delegada.

Mãe da vítima, Márcia Costa disse que a filha trabalhava para Camila há cerca de um ano e que nunca tinha reclamado de qualquer postura da patroa. “Até o momento não sabemos de nada. Ela [Geovana] nunca havia me contado nada. É um sofrimento, saber que ela estava trabalhando com alguém e depois descobrir que minha filha está morta”, disse a genitora ao G1.