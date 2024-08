Aluna de medicina da USP que desviou R$1 milhão de formatura consegue adiar nova audiência

Foi adiada a audiência do processo no qual a estudante de medicina da USP Alicia Duddy Muller Veiga responde pelo crime de estelionato. De acordo com reportagem publicada pelo G1, o caso em questão é referente a um possível golpe envolvendo uma lotérica na Zona Sul de São Paulo.

ANÚNCIO

A audiência, que originalmente estava marcada para dia 29 de agosto, foi suspensa depois que o desembargador Cláudio Lima Bueno de Camargo deferiu uma liminar sobre o caso. A defesa já tinha solicitado o adiamento do depoimento dela ou sua participação por videoconferência em decorrência de problemas de saúde, mas as solicitações foram negadas.

Segundo os advogados, a estudante teve uma piora no quadro de transtorno de pânico o que justificava o pedido de alteração nas datas. Com a apresentação de atestados médicos, a liminar foi concedida.

Para a defesa da lotérica, a defesa de Alicia está tentando fazer com que o crime cometido por ela prescreva, o que faria com que ela não precisasse cumprir a pena em caso de condenação.

Relembre o caso

Alicia Duddy Muller foi condenada a 5 anos de reclusão em regime semiaberto por estelionato após desviar quase R$1 milhão dos fundos da comissão de formatura dos formandos de sua turma de medicina na USP. Ela também responde a um processo de estelionato após fazer mais de R$891 mil em apostas em uma Lotérica, pagando um valor mil vezes menor.

Segundo a denúncia, ela afirmou que pagaria por PIX, mas quando valor já passava de 193 mil reais o gerente percebeu que ela apenas realizava o agendamento do pagamento. Diante do pedido para apresentar o comprovante de pagamentos, ela apresentou um comprovante de uma transferência parcial e foi embora.

Segundo a polícia, parte dos valores desviados da festa de formatura teriam sido utilizados pela jovem nas apostas em questão.