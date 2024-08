Mulher morre após se engasgar com pedaço de carne durante próprio aniversário em SP

Uma mulher morreu em Itanhaém, litoral de São Paulo, após se engasgar com um pedaço de carne e sofrer cinco paradas cardiorrespiratórias. A artesã Luciana Henriete de Barros Ribeiro estava comemorando o aniversário de 50 anos e fazia um churrasco com os amigos quando se engasgou com o alimento.

Luciana faleceu na última terça-feira (28), após ficar internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Jorge Rossmann (HRJR).

Festa de aniversário foi preparada pela mulher

De acordo com a também artesã, Caroline Banjai Fernandes, a vítima preparou alimentos para todos os amigos e disse que a festa será lembrada como uma despedida para Luciana.

“Ela fez assim: ‘Você gosta de comer isso? Eu estou preparando isso aqui para você’, ‘Eu fiz aquilo para ele’. A vida é uma coisa tão estranha; a gente fica meio sem entender certas coisas. Mas é como se o espírito dela desse um presente para cada pessoa e, infelizmente, ela parte”, afirmou Caroline, que morava com Luciana há 20 anos e a considera como uma mãe.

A festa de aniversário ocorreu no domingo (25), após Luciana ter completado 50 anos na sexta-feira (23).

“A gente estava feliz, celebrando os 50 anos dela, a vida e tudo. Em dado momento, ela se engasgou com um pedaço de carne”, disse Caroline.

Alimento foi retirado com chegada do SAMU

Os convidados tentaram desengasgar a mulher, mas sem sucesso. Ela acabou perdendo os sentidos e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada até o local.

“Conseguiram reanimar ela em casa mesmo. Mas, quando entrou na ambulância, ela teve mais uma parada cardíaca. E, na luta, eles tentaram de tudo, não desistiram e reanimaram novamente”.

Após uma terceira parada cardíaca nA Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para onde foi encaminhada, ela foi transferida no dia seguinte para a UTI do Hospital Regional Jorge Rossmann.

Ela teve outras duas paradas cardíacas e veio a falecer na manhã de terça.

“Ela não conseguiu, mas ao menos a gente ficou com coração um pouco mais aliviado, pensando que conseguimos a vaga na UTI para, ao menos, ter o melhor tratamento”, disse a amiga artesã.