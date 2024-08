Mais de 200 republicanos apoiarão Kamala Harris: “trabalhem para unir, não para dividir”

Atualmente, é pré-candidato a presidente para as eleições presidenciais de 2016 pelo Partido Republicano. Foto: Getty Images

Mais de 200 republicanos expressaram seu apoio a Kamala Harris através de uma carta. Essas pessoas eram ex-funcionários dos ex-presidentes George Bush e seu filho George W. Bush, bem como do falecido ex-senador John McCain (do Arizona) e do senador Mitt Romney (de Nevada).

A declaração conjunta foi publicada nesta segunda-feira.

Republicanos criticam Donald Trump

O texto foi divulgado pouco depois que vários republicanos criticaram abertamente o ex-presidente Donald Trump, candidato presidencial pelo Partido Republicano.

No texto, publicado pelo jornal USA Today, eles afirmaram que já haviam se posicionado contra Trump em 2020 e que agora apoiariam Harris e seu candidato a vice-presidente, o governador democrata Tim Walz.

"Claro, temos muitas discordâncias honestas e ideológicas com Harris e Walz, isso é de se esperar", escreveram, mas "a alternativa, no entanto, é simplesmente insustentável".

Políticas implementadas por Trump

O grupo de republicanos não concorda com as políticas de Trump e o Projeto 2025, um plano conservador proposto pela Fundação Heritage do qual Trump tentou se distanciar. Na carta, os republicanos afirmam que essas propostas “prejudicarão pessoas reais e cotidianas e enfraquecerão nossas instituições sagradas”.

O que a campanha de Trump pensa sobre a carta publicada?

O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, afirmou que a carta é "hilariante porque ninguém sabe quem são essas pessoas".

"Prefeririam ver o país em chamas do que ver Trump voltar com sucesso para a Casa Branca e fazer a América grande novamente", acrescentou.

Entre as assinaturas, encontram-se Mark Salter, ex-chefe de gabinete de McCain, e Olivia Troye, ex-assessora do ex-vice-presidente Mike Pence.

O grupo se junta a mais de duas dúzias de republicanos que prometeram seu apoio à campanha de Harris neste mês.