Donald Trump está enfrentando novas acusações de interferência nas eleições federais

O candidato presidencial republicano Donald Trump fala com repórteres em um evento de campanha na Toro E La Capra, sexta-feira, 23 de agosto de 2024, em Las Vegas

Donald Trump recebeu novamente a mesma acusação para anular sua derrota nas eleições presidenciais de 2020, o que culminou no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro.

O grande júri federal devolveu a acusação que o acusa dos mesmos quatro cargos aos quais ele enfrentava na acusação original: conspiração para defraudar os Estados Unidos; conspiração para obstruir um procedimento oficial; obstrução e tentativa de obstrução de um procedimento oficial e conspiração contra os direitos.

Acusação de Donald Trump

A acusação substituta foi devolvida devido à decisão da Suprema Corte, na qual concedeu imunidade a certos ‘atos oficiais’ realizados por Trump como parte de seu papel como presidente.

"A acusação substitutiva, apresentada a um novo grande júri que não havia ouvido previamente provas neste caso, reflete os esforços do Governo para respeitar e aplicar as decisões da Suprema Corte e as instruções de devolução", disse o advogado especial em uma apresentação.

"As afirmações eram falsas"

Na acusação que adota a posição de que Trump na realidade não acreditava nas mentiras que divulgava por ter perdido as eleições em 2020 e, inclusive, sabia que estava mentindo.

A acusação afirmou: “Essas declarações careciam de fundamento, eram objetivamente irracionais e estavam em constante mudança, e o acusado e seus co-conspiradores as repetiram mesmo depois de serem publicamente refutadas”.

"Estas declarações eram falsas, e o acusado sabia que eram falsas". Os acusados de atacar o Capitólio agora reconhecem que foram enganados e lamentam ter acreditado nas informações falsas divulgadas por Trump sobre as eleições de 2020.

O que aconteceria se Trump se tornasse presidente?

No entanto, o próprio Trump nunca admitiu que estava disseminando desinformação.

Este julgamento ocorrerá após as eleições e poderá complicar-se se o ex-presidente vencer. Se Trump ganhar, o caso poderá ser encerrado, assim como outros processos pendentes.