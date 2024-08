Prefeitura de SP: Tabata Amaral promete diminuir furtos de celular em ação que une PM e operadoras

Candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB) participou de uma reunião com comerciante da Alobrás (Associação dos Lojistas do Brás) na manhã da última segunda-feira (26).

Entre as propostas apresentadas durante o encontro, a deputada federal disse que um dos focos da campanha é ‘desmontar o esquema de celular’.

“A gente tem um foco muito grande de desmontar esse esquema de celulares olhando para a experiência do Piauí, que reduziu pela metade o número de roubos”, disse Tabata, que estava acompanhada da candidata a vice-prefeita, Lúcia França (PSB).

Para diminuir o número de roubos, a candidata disse que é preciso trabalhar junto com a polícia militar e com as operadoras.

“Encurtando a história, [a ideia] é você trazer as operadoras, rastrear o celular que foi roubado e, com coragem, trabalhar junto com a polícia, para, toda a vez que uma nova linha for ativada, você avisar a pessoa [que comprou] que aquele celular foi roubado e se ela não devolver, ela vai começar a ser investigada.”

Além de devolver o celular para a pessoa roubada, a ideia também é mapear o esquema na região.

“Tem comércio envolvido? Tem box envolvido? A gente vai atrás e a gente vai fechar”, promete Tabata.

Tabata Amaral deseja criar um centro de controle policial

No mesmo evento, a candidata do PSB voltou a falar dos Centros de Controle de forças policiais que deseja construir nas subprefeituras.

“Teremos um aqui na Mooca [responsável pela área do Brás] também. Para quê? Para a gente retomar o controle do que acontece na rua, para a gente enxergar o que acontece e também retomar o controle dos agentes públicos, do dinheiro público, para ter a GCM, a PM e a Polícia Civil trabalhando conjuntamente em cada subprefeitura”.