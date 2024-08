Anatel deve implementar ferramenta “antigolpe” e “antiperturbação” até o fim do ano

A forma como ligações provenientes de bancos, seguradoras e serviços considerados “chamadores frequentes” aparecem na tela dos celulares está prestes a mudar. Conforme publicação do O Globo, as chamadas deverão conter informações para além do número de telefone, como o nome da empresa e o motivo do contato, sendo que tais mudanças são parte de uma nova ação da Anatel.

A alteração é parte de um protocolo de segurança “antigolpes” que deve ser completamente implementado pela Anatel até o final deste ano. Inicialmente conhecido como stir/staken, nome usado internacionalmente, o projeto foi renomeado no Brasil e passa a ser conhecido como “Origem Verificada”.

Tal ação já é realizada em outros países e tem como objetivo aumentar a segurança dos usuários ao informar detalhadamente sobre a origem da ligação. No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), começou a implementar tal protocolo no ano passado, e deve finalizar a implementação ainda neste ano de 2024.

O principal objetivo é combater golpes e inibir as centrais de telemarketing e teleatendimento de realizar ligações abusivas.

A colaboração das empresas é fundamental

Para que o projeto seja considerado um sucesso, a colaboração das empresas é um fator fundamental, visto que o protocolo depende de uma rede complexa que envolve as operadoras de serviços telefônicos, fabricantes de aparelhos celulares, empresas de telefonia e os considerados “grandes chamadores”.

Até o momento, conforme informa a Anatel, 33 operadoras de serviços telefônicos aderiram ao “Origem Verificada”, isso inclui serviços de call-center, e operadoras como Tim, Vivo e Claro. Além disso, os maiores bancos brasileiros também aderiram à ação. Entre as fabricantes de celulares, Motorola, Apple e Samsung atuam em conjunto com a Anatel.

Com a conclusão da ação, o consumidor passará a poder ver com antecedência a origem exata das chamadas recebidas, bem como, em alguns casos, o motivo da ligação.