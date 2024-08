“Vou vencer a eleição com ou sem rede social”, diz Pablo Marçal durante entrevista

Entrevistado pela CNN Brasil nesta segunda-feira (26), o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) pareceu confiante em relação às últimas pesquisas, que mostra um aumento em relação as intenções de voto.

Segundo ele, caso seja eleito, sua candidatura “vai ser a campanha vencedora que menos gastou dinheiro. Não é de São Paulo, é do Brasil”.

Criticado por utilizar verba para realizar cortes nas redes sociais atacando os outros candidatos à prefeitura de São Paulo, Marçal afirma que não há dinheiro envolvido. “Nem uma empresa, nem eu e ninguém em volta coloca dinheiro nisso. Eu não admito”.

Marçal também diz que não tem ‘fundão eleitoral’ e nem padrinho político. “A única coisa que eu tinha era minha rede social. Derrubaram todas”.

Candidato diz que está sendo censurado

Sobre a determinação da Justiça Eleitoral que ordenou a suspensão de suas redes sociais, Marçal diz que está sendo censurado.

“Isso se chama censura prévia. Fiquei cinco anos na faculdade de direito para respeitar a constituição federal e não fui respeitado”.

Questionado se utiliza de verba para inflar a produção de cortes nas redes sociais, o ex-coach diz que vai ficar provado que não utiliza do artificio durante a campanha eleitoral.

“Vai ficar provado isso. Vou recuperar minhas redes e vou vence a eleição com ou sem rede social”.

Pablo Marçal passa a utilizar contas reservas após ter redes sociais bloqueadas pela Justiça Eleitoral

Após ter os perfis nas redes sociais bloqueadas por determinação da Justiça Eleitoral, Pablo Marçal (PRTB) criou contas reservas no Instagram, TikTok, Youtube, Whatsapp, Telegram e Gettr.

De acordo com nota emitida no domingo (25) pelo candidato à Prefeitura de São Paulo, a determinação não “impede a presença do candidato nas plataformas digitais”.

“Em relação à recente decisão judicial que resultou na suspensão dos perfis oficiais de Pablo Marçal em diversas redes sociais, esclarecemos que a liminar não impede a presença do candidato nas plataformas digitais. Importante ressaltar que o próprio texto da decisão menciona a possibilidade de criação de novos perfis”, diz o texto.

“Diante disso, Pablo Marçal respeitou a determinação judicial e seguiu adiante, estabelecendo novos perfis para continuar sua comunicação com o eleitorado. Ele reafirma seu compromisso com a legislação eleitoral e a legitimidade da propaganda através da internet, uma ferramenta essencial para o diálogo democrático”, completa a nota.

Na manhã desta segunda-feira (26), o novo perfil do Instagram do ex-coach aparece com 2,7 milhões de seguidores.

Marçal utilizou o novo perfil para pedir que influencers divulguem suas novas redes sociais.

“Atenção. Você que é influenciador, peço sua ajuda para divulgação dos meus novos perfis reserva! Vamos juntos nessa!”, escreveu o candidato no Instagram.