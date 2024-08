Pesquisa FESPSP mostra Boulos e Nunes caindo e Marçal se consolidando na terceira posição

A pesquisa contratada pela FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo) mostra um cenário com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) caindo nas pesquisas, mas ainda liderando o pleito na corrida pela Prefeitura de São Paulo.

Boulos caiu de 25,8% para 23,1% em comparação à pesquisa feita em julho, enquanto Nunes desceu de 22,2% para 21,6% no mesmo período, ambos empatados dentro da margem de erro, que é de 2,5 pontos para cima ou para baixo.

A pesquisa confirma o que vem sendo constatado pela pesquisa de outro institutos quanto ao crescimento do candidato Pablo Marçal, que figura atualmente na terceira posição com 16.8% as intenções de voto, quando há cerca de um mês ele tinha apenas 11,4%, indicando um crescimento de mais de 5 pontos percentuais e deixando para trás um dos nomes que eram considerados favoritos para pelo menos figurar entre os mais votados, o do apresentador José Luiz Datena (PSDB), que aparece com apenas 10,7%.

Junto de Datena, Tabata Amaral (PSB) surge com 8,6%, Maria Helenena (Novo) com 3,9%, Bebeto Haddad (DC), com 0.6%, Altino Prazeres (PSTU) com 0,3%, Ricardo Senese (UP), com 0,3% e João Pimenta (PCO) com 0,1%.

O levantamento mostra que a margem de oscilação dos votos brancos/nulos e não sabe/não respondeu pode ainda mudar o desenho até agora configurado para as eleições de São Paulo, já que 10,1% e 3,8%, respectivamente, ainda não decidiu o que fará no dia da votação, em outubro.

A pesquisa da FESPSP ouviu 1,5 mil eleitores na cidade de São Paulo entre 20 e 22 de agosto. Essa pesquisa tem 2,5 pontos percentuais de margem de erro e índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-02735/2024.