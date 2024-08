Kamala Harris, Putin e Donald Trump: motivos de Kennedy Jr. para apoiar os Republicanos

Tal como tinha sido especulado nos últimos dias, Robert F. Kennedy Jr. decidiu ‘suspender’ a sua campanha presidencial em 10 estados-chave para as próximas eleições presidenciais e oferecer o seu apoio a Donald Trump, além de lançar uma extensa crítica ao Partido Democrata e a mídia tradicional nos Estados Unidos.

RFK Jr., filho de Robert Kennedy, que morreu após ser baleado durante a campanha democrata para as eleições presidenciais de 1968 e sobrinho de John F. Kennedy, o presidente dos EUA assassinado em Dallas em novembro de 1963, carrega um sobrenome histórico e até o ano passado era membro do Partido Democrata.

No entanto, em um discurso inflamado durante este evento no Arizona, ele acusou o atual Partido Democrata de trair os princípios históricos do coletivo e de ser contra a liberdade de imprensa. Ele também acusou as principais redes de televisão de "censurá-lo" para impedir o avanço de sua candidatura presidencial.

Com suas teorias conspiratórias e acusações infundadas lançadas hoje, o discurso de Robert F. Kennedy se assemelhou em vários trechos aos de Donald Trump.

Quais são os motivos de Robert Kennedy Jr. para apoiar Trump?

Kamala Harris: quando Joe Biden era o candidato democrata, Kennedy chegou a alcançar 15% nas pesquisas. Mas assim que a atual vice-presidente se tornou uma opção presidencial, seus números caíram para 5% nas últimas semanas, encerrando qualquer viabilidade de sua candidatura.

quando Joe Biden era o candidato democrata, Kennedy chegou a alcançar 15% nas pesquisas. Mas assim que a atual vice-presidente se tornou uma opção presidencial, seus números caíram para 5% nas últimas semanas, encerrando qualquer viabilidade de sua candidatura. Donald Trump Jr: com Harris liderando a chapa democrata, Kennedy se tornou um risco para os Republicanos em estados-chave para a próxima eleição presidencial. Por isso, o filho de Donald Trump começou a negociar com ele para convencê-lo a desistir de sua candidatura. Ao apoiar a fórmula republicana, RFK Jr. acredita que causaria uma derrota difícil para seu antigo partido, o qual tanto critica.

com Harris liderando a chapa democrata, Kennedy se tornou um risco para os Republicanos em estados-chave para a próxima eleição presidencial. Por isso, o filho de Donald Trump começou a negociar com ele para convencê-lo a desistir de sua candidatura. Ao apoiar a fórmula republicana, RFK Jr. acredita que causaria uma derrota difícil para seu antigo partido, o qual tanto critica. Putin: Kennedy Jr. tem mostrado constantemente apoio ao presidente autocrático russo e hoje acusou os democratas de causarem a Guerra na Ucrânia. RFK Jr. disse hoje que parte do seu apoio a Trump se deve à promessa (embora não tenha explicado como a cumprirá) de acabar com esse conflito assim que for eleito presidente dos Estados Unidos.

Kennedy Jr. tem mostrado constantemente apoio ao presidente autocrático russo e hoje acusou os democratas de causarem a Guerra na Ucrânia. RFK Jr. disse hoje que parte do seu apoio a Trump se deve à promessa (embora não tenha explicado como a cumprirá) de acabar com esse conflito assim que for eleito presidente dos Estados Unidos. Possível cargo no gabinete: nos últimos dias, vários veículos de comunicação mencionaram a possibilidade de Trump nomear RFK Jr. como Secretário de Saúde em um possível gabinete republicano, já que Kennedy é um ativista antivacina.

Por que Kennedy fala sobre a “suspensão” da candidatura?

RFK Jr. disse que seu nome aparecerá nas cédulas eleitorais em 5 de novembro nos estados que têm uma clara tendência para Kamala Harris ou Donald Trump, mas que ele se retirará dos 10 estados-chave que poderiam decidir a próxima eleição presidencial, para favorecer as opções republicanas.

Kennedy tomou as medidas necessárias para retirar sua candidatura em pelo menos dois estados nesta semana: Arizona e Pensilvânia, mas nos estados de Michigan, Nevada e Wisconsin, os funcionários eleitorais disseram que era tarde demais para ele remover seu nome da cédula, mesmo que ele quisesse fazê-lo.

De qualquer forma, apesar das intenções de Kennedy Jr., a maioria dos analistas acredita que a retirada de sua candidatura terá um efeito baixo ou nulo, conforme mostravam as últimas pesquisas.