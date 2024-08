Ambev está com inscrições abertas para estágio e trainee; salário chega a R$ 8,5 mil

A Ambev está com inscrições abertas no seu processo seletivo para estágio e trainee. No caso dos trainees, as oportunidades são voltadas para candidatos de todos os cursos, com conclusão da graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, sendo que os salários chegam até a R$ 8,5 mil.

Os interessados no Programa de Trainee pode escolher entre as áreas de Business ou Supply Chain. Também é solicitada a disponibilidade para morar em outros estados, já que o processo seletivo é nacional.

Já para o Programa de Estágio o candidato deve ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, com disponibilidade para trabalhar presencialmente. As vagas são para 27 cidades.

“Os Programas de Trainee e Estágio são fundamentais para o nosso negócio, sendo responsáveis pela atração de uma parte relevante da nossa futura liderança. Estamos em busca de pessoas excelentes que sonhem grande e façam acontecer. Pessoas que tenham sede de transformação, queiram se desenvolver e entreguem resultados com foco na estratégia da Ambev.”, afirma o diretor de Gente e Desenvolvimento da Ambev, João Vitor Marinho.