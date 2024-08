“Pode ser feminina quando quiser”: a reflexão por trás da nova imagem de Imane Khelif

A boxeadora Imane Khelif, campeã dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, posou com suas luvas de boxe, sua medalha de ouro e com uma nova imagem para um centro de beleza argelino que a vê como uma ‘bela mulher’ além da aparência.

Imane Khelif reaparece nas redes com um novo estilo

A atleta internacional causou polêmica nas Olimpíadas de 2024 depois de ser acusada de ser homem. No entanto, Imane deixou claro que é uma mulher, mas sofre de hiperandrogenismo, uma condição que consiste no excesso de andrógenos no corpo de uma mulher.

Agora, depois de se consagrar campeã e ganhar a medalha de ouro em sua disciplina, Imane Khelif surpreendeu as redes sociais com um novo visual em que se mostrou mais feminina e glamorosa do que nunca.

A jovem de 25 anos agora está com o cabelo solto, com leves ondas, uma maquiagem incrível e sutil onde predomina o rosa, tanto nos lábios quanto nos olhos. Além disso, a campeã olímpica posou com uma blusa florida e brincos redondos.

Tudo isso como parte de sua nova mudança de imagem de mãos dadas com o centro de beleza ‘Beauty Code’, que também trouxe uma grande reflexão sobre a verdadeira beleza da campeã argelina.

"Pode ser feminina e elegante quando quiser, mas no ringue não precisa de enfeites nem saltos altos"

"Para receber a sua medalha, ela não precisou perder tempo em salões de beleza ou compras. Nunca sentiu a necessidade de se ajustar a esses padrões para demonstrar sua presença", refletiu o centro de beleza junto com um vídeo viralizado no Instagram: "Iman, ao mudar sua aparência, não buscou mudá-la para se encaixar nos moldes em que o mundo quer nos aprisionar", acrescentou.

