Botafogo-SP X Guarani: CBF suspende jogo da Série B devido às queimadas no interior de SP

A CBF publicou um comunicado, neste sábado (24), informando a suspensão da partida entre Botafogo-SP e Guarani, programada para o domingo de amanhã (25), às 16h. A decisão, em relação ao jogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, foi tomada devido às queimadas no interior de SP.

ANÚNCIO

De acordo com o portal oficial do governo, nesta manhã de sábado (24), 24 cidades contam com focos ativos de incêndio. Como Ribeirão Preto é apontada como uma das áreas de maior risco, a partida teve que ser adiada. Ainda não há uma nova data para o jogo. Confira o comunicado oficial do Botafogo-SP:

“A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) adiou a partida entre Botafogo x Guarani, marcada para este domingo (25), às 16h, no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo foi adiado após um decreto publicado no final da manhã deste sábado pela Prefeitura de Ribeirão Preto suspendendo todas as atividades esportivas ao ar livre, incluindo os jogos de futebol profissional na cidade.”

Recomendações gerais para pessoas em regiões afetadas pelo incêndio

Orientações estão sendo divulgadas à população para se manter em segurança ao longo do incêndio. É importante buscar um lugar seguro e informar o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199) caso se depara com focos de incêndio ou fumaça densa.

Também é importante redobrar o cuidado ao dirigir, não fazer fogueiras, dentre outras recomendações. Para receber sinais de alerta da Defesa Civil, basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobrevoou as regiões atingidas por incêndio no interior, na manhã deste sábado (24), a fim de acompanhar o status do incidente. 34 cidades estão em alerta máximo para queimadas atualmente, e 24 contam com focos ativos de incêndio. As regiões foram atingidas por baixa umidade do ar e em estado de risco devido ao calor no estado.