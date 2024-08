Veja critérios que podem eliminar os candidatos após a prova do CNU

Pouco tempo depois da aplicação das provas do Concurso Nacional da União (CNU), realizada no último domingo, dia 18 de agosto, foi anunciada a eliminação de 500 pessoas, parte delas por sair com o caderno de provas, o que era proibido. No entanto, conforme publicado pelo G1, a tendência deste número é aumentar nos próximos dias e meses.

Apesar de terem concluído as provas, outros critérios podem eliminar os candidatos que ainda buscam por conquistar uma das vagas disponibilizadas por meio do CNU. Entre os pontos que podem eliminar os candidatos, está o acerto abaixo do mínimo esperado, problemas no preenchimento do cartão de respostas e até mesmo zerar nas questões discursivas.

Entenda os critérios de eliminação

Um dos critérios que pode ocasionar na eliminação dos candidatos é justamente o preenchimento inadequado do cartão de respostas. Caso os dados solicitados não sejam preenchidos da forma correta, o candidato pode ser eliminado. Vale lembrar que era necessário: anotar a versão da prova respondida; escrever a frase impressa na capa da prova; marcar apenas uma alternativa por questão; assinar o próprio cartão de respostas.

Também é necessário que os candidatos alcancem um mínimo de acertos, sendo eles 30% para as provas de nível médio, e 40% para as provas de nível superior.

Já no caso da redação e questões discursivas os candidatos que fizerem uma das ações listadas abaixo serão eliminados:

Assinar o texto ou dar sinais que possibilitem sua identificação

Fugir ao tipo de texto em prosa dissertativo-argumentativo

Fugir ao tema proposto

Apresentar texto em forma não articulada em língua portuguesa

Escrever a lápis em partes ou na totalidade do texto

Além disso, os candidatos que fizeram declarações falsas ou incorretas durante a inscrição nas provas também serão eliminados. Caso seja comprovada a fraude, o candidato também poderá responder legalmente pelo ato.